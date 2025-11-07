今天立冬！專家提醒6大禁忌 點名3星座要特別注意

今（7）日是二十四節氣中的立冬，星座命理專家小孟老師在粉絲專頁提醒，有6項禁忌3個星座需要特別注意。示意圖。（取自Pexels）

今（7）日是二十四節氣中的立冬，象徵冬天正式來臨。星座命理專家小孟老師在粉絲專頁提醒，除了進補、吃暖食，還有6項禁忌以及3個星座需要特別注意。

6項禁忌

不宜過早出外：立冬當日天氣轉冷，長輩若太早出門容易因心血管收縮感到不適。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，建議早起者多穿衣服，以免感冒生病。 不宜大量飲用熱水：雖然天氣冷，但由於立冬屬於極寒日，飲用過熱的水可能導致身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，反而身體不適。 忌熱水澡過久：立冬極寒日陰氣極盛，洗澡時間過長會使陽氣下滑，室內充滿大量陰氣，讓皮膚乾癢，嚴重還會脫皮。一些孩童洗完澡不小心冷到，讓筋骨較濕寒，容易感到骨頭酸痛。 避免激烈運動：立冬氣溫轉冷，劇烈運動易造成心血管負擔，尤其年長者更應避免。 3星座注意身體警訊：巨蟹座、獅子座、處女座被點名，因為這3個是屬於夏天的星座，有舊疾或隱疾容易在這時復發，建議多喝花果茶調養身體。 最好早睡早起：俗話說「秋冬養陰」，晚上21點後陰氣增強，建議立冬後早睡早起，睡眠時間長才能補足精氣、活化身體。

立冬傳統習俗

在台灣，立冬常被視為「補冬」的時機，很多家庭會選擇吃羊肉爐、薑母鴨來補氣血。除此之外，「拜祖先」吃湯圓象徵團圓，「餃」因與交替的「交」諧音，所以古人也會在立冬這天吃餃子，象徵秋冬交替；擔心喝氣湯及食物上火，因此古人也會選擇「吃甘蔗」來代替進補，且在一年中的最後一個節氣吃甘蔗，也有倒吃甘蔗的含意；立冬吃生蔥，可以讓身體發汗，使陰氣跟著汗液排出，氣血循環通暢。

