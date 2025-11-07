今天立冬！洛桑醫師警告快做10件事 招財神、招貴人、讓你如虎添翼

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

2025年國曆11月7日農曆9月18日立冬！洛桑醫師警告快做10件事，招財神、招貴人、讓你如虎添翼，吸引好事。（圖／司徒長卿提供）

2025年國曆11月7日農曆9月18是24節氣《立冬》，西藏名醫洛桑醫師說：《立冬》這一天，在慶幸自己「年年有餘」的同時，要懂得去分享那個「有餘」，而這種心情是成為「不生病的好命人」的大絕招。曝光傳統諺語「一命、二運、三風水，四積陰德、五讀書。六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生」的現代意義。可以趨吉避凶、吸引財神、貴人到你身邊。好事連連。

《立冬》名詩 宋代詩人陸游

「室小才容膝，牆低僅及肩。方過授衣月，又遇始裘天。

寸積篝爐炭，銖稱布被綿。平生師陋巷，隨處一欣然。」

詩意：這首詩描寫陸遊在立冬時的生活情景。房間小得只能容身，牆也低到只到肩膀，生活簡陋到幾乎沒有多餘的空間與物資。即使剛過「授衣月」（初冬換衣的時節），又迎來需要穿裘衣禦寒的天氣，但他仍然用心點燃小爐取暖，量著棉被的重量，讓自己度過寒冬。

啟示：這樣的生活看似清苦，卻充滿平靜與自足。陸游以「平生師陋巷，隨處一欣然」作結，意思是他以簡樸為師，在任何環境中都能自在欣然。這不只是詩人的生活寫照，更是他的人生態度，再寒冷的冬天，也能在簡陋的屋子裡找到內心的溫暖。

西藏名醫洛桑加參說：「立冬，天地不言。暖心，利他不可少」

懂得分享「有餘」 是成為不生病好命人的大絕招。洛桑醫師說，在蓬萊仙島上，立夏不熱、立冬不冷很正常，正因為四季如春，所以才是仙島！但是視野拉高，像老鷹一樣看得更多、更遠，你就會發現，並非在地球上的所有生命，都享有四季如春的好待遇。慶幸自己年年「有餘」的同時，懂得去分享那個「有餘」，就是成為不生病好命人的大絕招。

洛桑醫師提醒：立冬這天開始知道做到，吸引好事到身邊的10件事

洛桑醫師說，身為藏人，看這中國傳統諺語「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書，六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生」很有意思。因為藏著「轉病為福」的好命密碼。

一命：藏人普遍相信輪迴轉世，總結前世種種，成為今世的命。惡也好善也罷，有因必然有果，各種在這世成熟的果，即便早忘了之前是怎麼種下的，西藏人仍會照單全收，不喜，也不怨。例如遇到一個老愛刁難自己的人，想想也許是上輩子欠的，就不太會生氣，大方給他為難幾次，還完就好。

二運：從前師父教導，命該怎樣就怎樣，得還，就像從樹上丟一顆蘋果下來，它一定會掉到地上。不過運倒是可以轉的。念轉運就轉。每件事都有兩個面，常常能看出好的、陽光的、正向的那面，運氣自然是好的。

三風水：風水博大精深，層次很豐富。簡單來說，好的風水能讓人過得很舒服、很健康。比方說睡眠，寢室要通風、沒有雜物阻礙空氣流通，室內有足夠的氧氣，睡眠才會好，否則缺氧越睡越累，細胞修復與再生的能力都會打折。

一方土養一方人。熱帶地方人需要發汗，辣椒種類特別多。寒帶地方人需要熱量，海魚、牛奶的脂肪都特別豐富。你吃你生長環境所孕育出來的當地當令食物，便是吃出最能滋養身心靈的好風水。

四積陰德：陰德的意思就是，你默默利他，不要敲鑼打鼓的，怕別人不知道你心善。順手做、站在人家的立場去利他，給予真正需要的，也許是智慧的提點，也許是一些勇氣。做完就放下，不要眼巴巴等著回報，這就是陰德。陰德積得多，像在幫自己買保險，危難時刻，助人趨吉避凶。

五讀書：所有人都是智慧的存在！差別在於，有人智慧已開，而有人還沒。除非那種帶天命、天資聰穎的，自己就比書還要厲害，否則我們一般人靠讀好書，可逐漸化解癡愚、斬斷無明。

六名、七相、八敬神：名字我沒什麼意見，不要太難寫不會唸就好。來談談相，所謂相由心生，心平氣和的人面相最好，最好讓自己成為發散愛與利他的基地台，這樣大家都會想要親近，自然很容易結下良緣。

沒有信仰怎麼敬神？可以感謝太陽、感謝土地、感謝先人。敬神一個很重要的意義在於，去禮敬、感謝那些成就你的。懂得感謝，自大跟傲慢便消失不見。

九交貴人、十養生：任何一個出現在你身邊的人，都是有意義的，都是貴人，儘管他們與你互動的方式，你不一定會喜歡。這世上其實沒有敵人這種人。「敵人只是戴上壞人面具的貴人」， 理解他在你身邊出現的意義，或許多年後，你會感激。

本文撰寫與摘自時報出版之《靜心.淨心：52週的練習，一年後與完美的自己相遇》

