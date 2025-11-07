今天立冬！洛桑醫師警告快做10件事 招財神、招貴人、讓你如虎添翼
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
2025年國曆11月7日農曆9月18是24節氣《立冬》，西藏名醫洛桑醫師說：《立冬》這一天，在慶幸自己「年年有餘」的同時，要懂得去分享那個「有餘」，而這種心情是成為「不生病的好命人」的大絕招。曝光傳統諺語「一命、二運、三風水，四積陰德、五讀書。六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生」的現代意義。可以趨吉避凶、吸引財神、貴人到你身邊。好事連連。
《立冬》名詩 宋代詩人陸游
「室小才容膝，牆低僅及肩。方過授衣月，又遇始裘天。
寸積篝爐炭，銖稱布被綿。平生師陋巷，隨處一欣然。」
詩意：這首詩描寫陸遊在立冬時的生活情景。房間小得只能容身，牆也低到只到肩膀，生活簡陋到幾乎沒有多餘的空間與物資。即使剛過「授衣月」（初冬換衣的時節），又迎來需要穿裘衣禦寒的天氣，但他仍然用心點燃小爐取暖，量著棉被的重量，讓自己度過寒冬。
啟示：這樣的生活看似清苦，卻充滿平靜與自足。陸游以「平生師陋巷，隨處一欣然」作結，意思是他以簡樸為師，在任何環境中都能自在欣然。這不只是詩人的生活寫照，更是他的人生態度，再寒冷的冬天，也能在簡陋的屋子裡找到內心的溫暖。
西藏名醫洛桑加參說：「立冬，天地不言。暖心，利他不可少」
懂得分享「有餘」 是成為不生病好命人的大絕招。洛桑醫師說，在蓬萊仙島上，立夏不熱、立冬不冷很正常，正因為四季如春，所以才是仙島！但是視野拉高，像老鷹一樣看得更多、更遠，你就會發現，並非在地球上的所有生命，都享有四季如春的好待遇。慶幸自己年年「有餘」的同時，懂得去分享那個「有餘」，就是成為不生病好命人的大絕招。
洛桑醫師提醒：立冬這天開始知道做到，吸引好事到身邊的10件事
洛桑醫師說，身為藏人，看這中國傳統諺語「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書，六名、七相、八敬神、九交貴人、十養生」很有意思。因為藏著「轉病為福」的好命密碼。
一命：藏人普遍相信輪迴轉世，總結前世種種，成為今世的命。惡也好善也罷，有因必然有果，各種在這世成熟的果，即便早忘了之前是怎麼種下的，西藏人仍會照單全收，不喜，也不怨。例如遇到一個老愛刁難自己的人，想想也許是上輩子欠的，就不太會生氣，大方給他為難幾次，還完就好。
二運：從前師父教導，命該怎樣就怎樣，得還，就像從樹上丟一顆蘋果下來，它一定會掉到地上。不過運倒是可以轉的。念轉運就轉。每件事都有兩個面，常常能看出好的、陽光的、正向的那面，運氣自然是好的。
三風水：風水博大精深，層次很豐富。簡單來說，好的風水能讓人過得很舒服、很健康。比方說睡眠，寢室要通風、沒有雜物阻礙空氣流通，室內有足夠的氧氣，睡眠才會好，否則缺氧越睡越累，細胞修復與再生的能力都會打折。
一方土養一方人。熱帶地方人需要發汗，辣椒種類特別多。寒帶地方人需要熱量，海魚、牛奶的脂肪都特別豐富。你吃你生長環境所孕育出來的當地當令食物，便是吃出最能滋養身心靈的好風水。
四積陰德：陰德的意思就是，你默默利他，不要敲鑼打鼓的，怕別人不知道你心善。順手做、站在人家的立場去利他，給予真正需要的，也許是智慧的提點，也許是一些勇氣。做完就放下，不要眼巴巴等著回報，這就是陰德。陰德積得多，像在幫自己買保險，危難時刻，助人趨吉避凶。
五讀書：所有人都是智慧的存在！差別在於，有人智慧已開，而有人還沒。除非那種帶天命、天資聰穎的，自己就比書還要厲害，否則我們一般人靠讀好書，可逐漸化解癡愚、斬斷無明。
六名、七相、八敬神：名字我沒什麼意見，不要太難寫不會唸就好。來談談相，所謂相由心生，心平氣和的人面相最好，最好讓自己成為發散愛與利他的基地台，這樣大家都會想要親近，自然很容易結下良緣。
沒有信仰怎麼敬神？可以感謝太陽、感謝土地、感謝先人。敬神一個很重要的意義在於，去禮敬、感謝那些成就你的。懂得感謝，自大跟傲慢便消失不見。
九交貴人、十養生：任何一個出現在你身邊的人，都是有意義的，都是貴人，儘管他們與你互動的方式，你不一定會喜歡。這世上其實沒有敵人這種人。「敵人只是戴上壞人面具的貴人」， 理解他在你身邊出現的意義，或許多年後，你會感激。
本文撰寫與摘自時報出版之《靜心.淨心：52週的練習，一年後與完美的自己相遇》
更多三立新聞網報導
殺于朦朧兇手難逃了！神界司法官出手 特製紙人、草鞋、黑令旗抓邪惡人
書摘／人生沒有捷徑，只有全力以赴！大谷翔平真心話大曝光 全網震撼
書摘／周星馳教我們看懂人生 他：不怕苦、不怕慢，就怕不相信自己
獨家／粿粿婚內出軌風暴 前男友暖聲祝福：希望社會給他們空間好好處理
其他人也在看
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 3 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 15 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 20 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
包裹被退竟鑽出「箱菇」 網笑：生命會自己找出路
台中一名菇農透過網路販售 「DIY種植太空包」，但遇到一筆訂單因顧客逾7天未取貨而退回。讓人驚訝的是，當菇菇包返回時，裡面的珊瑚菇已生長並突破紙箱，一叢叢小菇從紙箱側邊鑽出，畫面被菇農拍下並分享到社群，引起網友熱議，笑稱這是名副其實的「箱菇」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 21 小時前
柯敬賢專訪》想為台灣打WBC經典賽！ 柯敬賢：我們不是一個很小的國家
MLB美國職棒大聯盟道奇隊台灣好手柯敬賢，目前還在小聯盟1A努力，他今年遇到不少困難跟挑戰，不過他近期回到台灣接受《TSNA》專訪，除了暢談心中的想法，並希望明年有機會入選中華隊，「想接到電話」，希望在經典賽幫助台灣奪冠，「想讓大家知道我們不是一個很小的國家」。TSNA ・ 58 分鐘前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前