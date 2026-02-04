今天立春！禁忌、開運祕訣一次看 1招財運開紅盤
二十四節氣的「立春」台灣時間今（4日）凌晨4時1分51秒交節氣。命理師柯柏成表示，立春是二十四節氣的第一個節氣，在立春後的7日內有一些「小禁忌」應盡量避免觸犯，也有一些開運的小秘訣，可以替自己在新的一年招來好運。
立春後 7 日內的「小禁忌」
柯柏成表示，立春後7日內的「小禁忌」是不講氣話、不做情緒性決定，可以婉拒一件本來會勉強答應的事，對於開春的運勢都有正面的影響
帳戶存入1680元
柯柏成指出，「立春」音同「利存」，在立春這天存入帳戶1680元、168元、88元這些金額皆可，家人朋友之間互轉帳也可以。
柯柏成提到，由於丙午年的生旺顏色為黃色，火生土的原因，如果自己的往來銀行有企業識別色為黃色系，存入這個帳戶為首選，讓自己的財運開春就逢喜事開紅盤。
「躲春」的解釋
柯柏成表示，「躲春」非古典節氣禮制，而是後世術數體系中，因應歲氣交接所形成的民間因應方式，因為交節氣時天地磁場紊亂，加上是歲氣交集的時刻沖煞較多，有部分的人需要躲春。
柯柏成說明，犯太歲的四個生肖馬、鼠、兔、牛，由於今年立春交節氣是在凌晨的四點，完整的躲春應該是從凌晨三點起至凌晨五點這個時辰待在室內，不要做重大決定、不要吵架，由於這個時間點大多數人都還在夢鄉，就好好的睡覺就可以。
好運生肖
柯柏成表示，好運的生肖羊、虎、狗多有貴人相助，無論是課業或業務上都有不錯的助力。
柯柏成指出，立春的吉時多半發生在清晨到上午，由於「陽氣初升」象徵氣運騰升的開始，好運生肖羊、虎與狗，可以在立春當天的下午5至7時，穿著紅色的衣物往住家東北方走一走至少15分鐘納氣。
柯柏成說，路線可以事先規劃一下，散步的終點可以小買彩券樂透兩張，有相當不錯的手氣，在奇門遁甲裡該時段為鳳入丹山的好格局，如果利用來跟客戶談判合作、甚至找主管談升級加薪，都有不錯的結果。
民俗說法，僅供參考
