今天結業式！明天就開學 家長錯亂…學生「先苦後甘」好崩潰

高中以下學生，本周有三天補下學期的課程。資料照片



今天（1／20）全台高中以下學校，很多學校安排114學年上學期結業式，按照往例，學生結業式後就會開始放寒假，家長也要開始安排其他活動。不過，今年的寒假則是進行調整，明天（1／21）開始是安排下學期的課程進度，要到本周五上完課後，才能正式進入寒假。不少家長十分錯亂，也有不少學生對於「先上課、再放假」先苦後甘模式感到崩潰。

就有學生在社群平台Threads發文抱怨，學校行程安排相當尷尬，「耶禮拜二結業式，╳禮拜三開學」，不少學生感同深受跟著留言回應：「早安！上學期彷彿就在昨天呢」、「根本假性放假」、「學測生：考完之後還要來4天」、「我們學校為了解決這個問題，直接取消結業式」。

不過也有網友表示，這樣假期調整的安排並非首次，「2010年也是『卡3天』，當時我國中二年級，結果那一年是『寒假多放3天』，暑假扣3天回來，意指7/1、7/2、7/3上課，諷刺的是『公然』佔用禮拜六上午當修業式，雖然只有佔用半天但回想起來還是不舒服，但當時沒有情緒化到不爽」。

事實上，今年的春節假期相對較晚，教育部為了配合春節連假可以接續寒假，因此對全國高中以下學校做出最新行事曆調整，原本開學日與春節假期中間，夾了3天上課日（2/11、2/12、2/13），寒假不連續，所以將這3天提前至本週補課。

不過，對於學生來說，原本寒假天數為21天，提前補課調整後，寒假天數延長了，包含周末假日的話，今年寒假連放30天，學生們只要將本周課程好好補完，就可以先苦後甘了。

