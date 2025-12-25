今天聖誕節 鄭明典曬「這張圖」：快速降溫正在發生！晚上第二波更冷

鄭明典晒圖提醒快速降溫正在發生中。圖／鄭明典FB

今天25日是聖誕節，因為行憲紀念日而全國放假一天，不過，今天的天氣卻和昨天24日截然不同，前中央氣象局局長鄭明典在臉書粉絲頁發了一張圖，提醒大家「快速降溫」正在發生中。

鄭明典發文表示，今天中部以北沿海鄉鎮都有快速降溫的現象，很明顯的冷空氣到達，鋒面過境、氣溫驟降，「這一次天氣圖上並沒有劃出鋒面通過台灣，還是有氣溫驟降的現象，不少測站平均降溫超過每小時下降1度，持續下降超過4度，應該是很有感！」

鄭明典並強調，今天有兩股冷空氣匯流，850百帕風場，在台灣北方強風區，左側順時針旋轉氣流，來自由西方過來的冷高壓。鄭明典說，這個冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是早上第一波「快速降溫」的冷空氣來源。

廣告 廣告

鄭明典提醒晚間將有第二波降溫。圖／鄭明典FB

另外還有一股冷空氣出海，鄭明典說這是來自北方的另一個冷高壓，這股冷空氣可以說是源自極渦，主要沿低壓區逆時針旋轉，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。「模式預測，稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫！」

中央氣象署更是宣布，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、其他固態降水或結冰的機率，想要追雪的民眾可以提前做好準備，也為今年的聖誕節帶來更應景的一幕。



回到原文

更多鏡報報導

乾哥割頸案「法官一句話」被嗆爆！犯罪心理學專家：世上最傷人情勒

張文父母下跪道歉 律師點出關鍵：別再追殺他們了

孫子在爺爺肚子上「蹦蹦跳跳」 他動脈破裂休克險死