今天艋舺青山宮靈安尊王生日！慶典讓整個萬華「動」起來了 你去了沒？

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

青山宮×文化總會打造神級祭典！每年農曆10月23日是靈安尊王生日，萬華艋舺就會成為不夜城。青山宮靈安尊王生日慶典是萬華最熱鬧的時候，從白天到黑夜人山人海。從2020年疫情以來，文化總會與青山宮攜手，將百年宮廟文化提升到前所未有的高度，成功讓艋舺、台灣站上國際舞台。

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《文化總會》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／記者鍾志鵬攝影）

青山王生日是艋舺人的「小過年」 萬華大拜拜從日到夜人山人海

農曆10月23日，是青山宮靈安尊王的生日聖誕千秋。每年從農曆10月20日與21日暗訪開始，街道上鑼鼓響起；22日遶境一啟動，萬華瞬間變成巨型舞台。八將、藝閣、軒社、紅壇、祝壽隊伍像接力賽一樣湧上街頭。白天熱鬧，晚上更熱情。萬華居民說：「這比跨年還熱，這是我們的艋舺小過年。」

文化總會攜手青山宮 讓百年傳統民俗活動有新意走進年輕世代的心

文化總會副秘書長詹賀舜分析，艋舺在歷史上有過四次重大疫情。1854年第一場瘟疫時，青山王渡台，庇佑萬華平安度過。1917年的鼠疫；2003年的SARS；2020年的COVID-19，萬華都在靈安尊王的守護之下，度過難關。或許是靈安尊王的旨意，文總的萬華大鬧熱，也是在疫情的日子誕生。疫情期間全世界停擺，文總便思考如何用文化的方式，讓艋舺重新恢復活力。

2020年，文總和青山宮一起在有著一百多年歷史的「萬華大拜拜」中，加入音樂、設計、策展、市集等，邀請年輕朋友走入老城區，用新的語言訴說萬華的老故事。

青山王在市集前停了六個小時 信徒認為是「神蹟」

當年初試啼聲就吸引32萬人次參與。將流行與民俗結合，透過新的轉譯讓年輕一代認識傳統民俗文化與祭典，也藉此讓大家重新認識艋舺這個街區，也在活動中讓艋舺重新點燃熱情與希望。當年青山王遶境，祂竟然在市集旁停了整整六個小時，也因此文總的「萬華大鬧熱」就一直舉辦到今年，也配合繞境的時間，一起「逗熱鬧」。



農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／記者鍾志鵬攝影）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《文化總會》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《文化總會》提供）

宮廟文化是台灣的文化名片 國際市場也瘋台灣廟宇

詹賀舜指出，文總在日本舉辦「TAIWAN PLUS」時，青山宮的展區受到熱烈歡迎，日本人對八將臉譜、廟宇雕刻、神將文化表現出驚人的熱望。「台灣宮廟其實具備國際魅力，從宗教到美學，從歷史到庶民生活，台灣宮廟文化是一座寶庫。」

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《青山宮》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《文化總會》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《文化總會》提供）

台灣下一個可能：宮廟觀光、信仰旅遊、朝聖之路

詹賀舜認為，文化具有穿透力，能打破語言界線。廟宇是台灣文化很重要的一環，廟宇不只是信仰場所，更是地方記憶、庶民經濟與生活文化的核心。這也是為什麼文總在推廣台灣時，廟宇會是重要的元素。隨著越來越多外國朋友透過宮廟祭典以及民俗文化認識台灣，不只能讓台灣增加國際能見度，更能讓世界透過信仰與人情，看見台灣文化的深度與美。甚至可以發展台灣的宮廟觀光或是朝聖之路。



1.宮廟觀光（像京都神社文化）

2.文化祭典旅遊（Festival Tourism）

3.台灣版朝聖之路（Pilgrimage Route）



當鑼聲穿越萬華巷弄、當神轎在白天夜裡搖動、青山宮靈安尊王慶典，已讓世界看見艋舺、看見台灣。

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《青山宮》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《青山宮》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《青山宮》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／《文化總會》提供）

農曆10月23日是艋舺《青山宮》靈安尊王生日！青山宮×文化總會打造神級祭典，讓整個萬華「動」起來了。（圖／記者鍾志鵬攝影）

