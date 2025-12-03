今天越晚越冷！12度低溫又下雨 冷到週六氣溫才回升

中央氣象署與氣象專家今日發布低溫警訊，東北季風挾帶強冷空氣南下，全台氣溫明顯下滑。截至今晨5時，新北石門區已降至16.5度，各地平地低溫普遍落在17至19度之間。

天氣風險公司分析師薛皓天表示，今晚至明日清晨為這波冷空氣最強時段，西半部空曠處低溫將下探12至14度，北部山區亦有相同低溫出現。北台灣白天高溫僅約20度，呈現濕冷天氣型態，南部高溫雖維持25度，但日夜溫差仍達10度。

降雨方面，今日中部以北、東半部出現短暫陣雨，南部地區多雲。氣象署針對基隆北海岸、大台北及東北部地區發布大雨特報，提醒民眾注意局部較大雨勢。明後兩天隨著水氣逐漸減少，降雨區域將縮小至桃園以北、東半部及恆春半島。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，週四、週五清晨受輻射冷卻影響，苗栗以北平地最低溫可降至12度，台北市區約15度。這波冷空氣強度雖與上月最強一波類似，但仍屬東北季風範疇，尚未達大陸冷氣團標準。

週末兩天東北季風暫時減弱，各地天氣轉為晴到多雲，氣溫逐步回升。北部高溫可達23至25度，中南部26至28度，但西半部日夜溫差仍維持10度左右，民眾早晚仍需注意保暖。

氣象專家特別提醒，下週一將有另一波東北季風南下，週二稍微減弱後，下週五將迎來本季最強冷空氣。薛皓天表示，屆時冷空氣強度有機會接近大陸冷氣團等級，並伴隨華南雲系東移，全台各地將轉為多雲到陰天，普遍有短暫陣雨發生。

氣象署同時發布強風特報，今日至明晚西半部沿海、東部地區及離島將出現平均風力6級、陣風8級以上強風，海邊活動及海上作業船隻應特別注意安全。

針對未來天氣變化，氣象專家建議民眾持續關注最新預報資訊，特別是下週五的強冷空氣動態仍有調整空間。此外，歐洲模式顯示週末前後菲律賓東方海面可能有熱帶擾動發展，但路徑將循天琴颱風模式西進南海，對台灣無直接威脅。

