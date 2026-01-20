今天迎大寒節氣 強烈大陸冷氣團南下濕冷到周五 高山不排除降雪可能

今(20)天迎來今年最後一個節氣「大寒」，天氣方面受強烈大陸冷氣團南下影響，環境水氣增多，迎風面局部有短暫陣雨，氣溫受冷平流增強影響，各地降溫明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫16-18度，中部及花東地區白天高溫20-24度，南部高溫24-25度。

今天夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫11-13度，空曠地區可能降到8-10度左右，南部及花東都市地區低溫14-16度，空曠地區低溫11-13度或以下，氣溫明顯偏冷，早出晚歸多注意保暖。

周三、周四夜間低溫下探10度 高山不排除降雪

周三(21日)至周五(23日)上午臺灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。

氣溫方面持續偏冷，尤其周三、周四(21-22日)溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13-16度，中部及花東地區高溫16-20度，南部20-22度。夜晚清晨各地低溫約10-15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯，持續做好保暖。另提醒中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。

周五起水氣減少 天氣逐漸好轉

周五(23日)下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，周末至下周一(24-26日)臺灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20-23度，中南部高溫可達23-26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。