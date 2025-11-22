今天迎「小雪」！高溫上看30度 專家示警：下週氣溫明顯驟降

生活中心／許智超報導

今（22）日是二十四節氣中的「小雪」。（示意圖／翻攝自pixabay）

今（22）日是二十四節氣中的「小雪」，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，部分地區高溫可來到26到28度，甚至上看30度。對此，氣象專家林得恩指出，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，冬天的感覺也愈來愈濃了！

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」以「小雪小到，大雪大到！」為題發文，指的是在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到台灣海峽，而到「大雪」節氣時，數量將會更多，是烏魚子的盛產季。

林得恩說明，「小雪」節氣的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。

林得恩指出，根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢，冬天的感覺也愈來愈濃了。





至於今日天氣部分，中央氣象署表示，今日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。

降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。

