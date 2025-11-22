今天迎「小雪」！高溫上看30度 專家示警：下週氣溫明顯驟降
生活中心／許智超報導
今（22）日是二十四節氣中的「小雪」，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，部分地區高溫可來到26到28度，甚至上看30度。對此，氣象專家林得恩指出，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，冬天的感覺也愈來愈濃了！
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」以「小雪小到，大雪大到！」為題發文，指的是在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到台灣海峽，而到「大雪」節氣時，數量將會更多，是烏魚子的盛產季。
林得恩說明，「小雪」節氣的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。
林得恩指出，根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢，冬天的感覺也愈來愈濃了。
至於今日天氣部分，中央氣象署表示，今日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。
降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。
更多三立新聞網報導
化妝品驗出蘇丹紅！醫示警「1類產品」最危險：誤吃下肚恐致癌
分娩孕婦連遭4醫院拒收 轉送第5醫院途中「母子雙亡」引起全民公憤
男子過海關下體「一大包」被攔！一看內褲塞「2隻瀕危鸚鵡」 下場慘了
「這種蝦」別吃多！專家示警：恐傷腎、血管鈣化 揭4招選好蝦
其他人也在看
陳智菡敗訴！吳靜怡：法院認證造謠仔！侯漢廷懂得道歉，陳卻繼續點火
[Newtalk新聞] 民眾黨立法院黨團主任陳智菡指控新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院容積率，從250%暴增到450%，比京華城還還誇張，林智堅提告求償200萬元，台北地方法院20日判陳智菡須賠償30萬元、可上訴。陳智菡則回應，判決完全悖離常理，「為司法致哀」。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日痛批，法院認證造謠仔，新黨台北市議員侯漢廷懂得道歉，陳智菡卻繼續點火？ 「造謠仔成為藍白新產物」吳靜怡發文提及，同樣法院認證造謠，為什麼藍營侯漢廷至少表面上公開向前經濟部長郭智輝道歉，想要止血，而白營一貫上行下效，陳智菡遭法院判賠後仍堅稱自己「沒有說錯」？還繼續批評司法、宣布上訴，甚至發文「為司法致哀」持續反攻，永不認錯。 她認為，上訴本身就是一種「政治策略」，對陳智菡而言，道歉比造謠更危險，鄉民笑稱坐領高薪的「陳二十」，搖身變成法院認證的「陳三十」！只要進入二審、三審，陳智菡就能稱「我不是造謠，案件還在審」甚至還能偽裝自己成為政治受害者，民眾黨所有涉嫌犯罪者，都如此標配。 吳靜怡指出，陳智菡背後一定有高人指點，否則怎麼知道過去法院所提的刑事裁定內容？就如同侯漢廷、國民黨立委王鴻薇，新頭殼 ・ 23 小時前
又要變冷 暴跌10度時間曝 把握周末好天氣
今天（22日）環境仍吹東北風，早晚偏涼，清晨最低溫在南投13.5度，其他地區約15至19度，白天氣溫持續回升，今天至下周一（24日）各地高溫約在25度以上，中南部上看30度。氣象粉專表示，下周二（25日）另一波東北季風南下，氣溫大跌10度左右，北部下探16度，其他地區也會掉到20度，影響至下周四（27日）。中時新聞網 ・ 3 小時前
11/22小雪到！4生肖健康拉警報 「門窗通風」避成毒氣室
今年國曆11月22日早上9時36分迎來「小雪」節氣，天氣更冷一些，民俗專家楊登嵙提醒，4生肖在未來半個月需留意健康狀況，其他民眾也要注意環境通風，過猶不及都不好。中天新聞網 ・ 1 天前
小雪容易傷寒感冒！中醫教「薄衣法」養好身體：穿衣不出汗為原則
近日適逢「小雪」節氣，此時節在黃河流域已是零星降雪的初冬。台灣因為地處低緯，伴隨東北季風影響，雖無降雪，但仍能感覺氣候明顯轉涼，與鋒面帶來的溼氣。《優活健康網》特摘此篇中醫師提醒，小雪不必急著進補，可用「薄衣法」預防感冒，心情低落者應多吃深綠色蔬菜改善抑鬱，有偏頭痛者可善用精油，透過按摩或擴香，緩解不適症狀。優活健康網 ・ 1 天前
「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍
生活中心／李明融報導今天是24節氣中的「小雪」，不過中央氣象署指出今天（22日）儘管持續受東北季風影響，各地早晚偏涼，但白天冷空氣逐漸減弱，溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，部分地區高溫上看30度，整體感受較溫暖舒適。對此，氣象專家林得恩提醒，下週將有新一波東北季風增強，並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，呈現「先濕後乾」的天氣型態。民視 ・ 1 小時前
11/22迎小雪！6生肖運勢最旺 財運「擋都擋不住」
今年二十四節氣的「小雪」將於11月22日到來，《搜狐網》命理專欄表示，「6生肖」在11月22日這天運勢最旺，擋都擋不住。中天新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 20 小時前
小雪添喜運！3生肖貴人臨門、財氣漸旺，掌握「開運三招」畫下完美句點
2025年小雪落在國曆11月22日（星期六），此時天地寒意漸增，萬物進入深藏階段。科技紫微網帶你看看，如何能在寒氣中迎來新的突破與貴人助力。科技紫微網 ・ 1 天前
台積電驚魂8千張 最後一盤遭百億殺出！專家曝背後訊號：3天是關鍵
台積電今（21）日尾盤遭遇近 8 千張大單拋售，終場股價重挫 70 元或 4.8%，收在 1,385 元，較高點已下滑近 10%。專家提醒投資人，目前前不宜貿然進場，除非連續三天股價不再下跌，才有可能出現止跌回升的跡象。中時財經即時 ・ 15 小時前
陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐
即時中心／林韋慈報導民眾黨立院黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指控新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，從原本250%暴增至450%，比京華城案還高，且一年內無人調查。林智堅對此提告求償200萬元。台北地方法院20日判決，陳智菡敗訴，應賠償30萬元，可上訴。民視 ・ 1 天前
週六小雪翻轉命運！12生肖運勢一次看 第1名高調易成功
【邱彥龍分析12生肖在11月22日至12月7日節氣中的運勢】Top 1：猴這段期間，屬猴特別有「人氣加持」，貴人出現的機會大，特別容易遇到欣賞、願意拉你一把的人；正財、偏財都有收穫，易獲得額外收入或投資好機會，適合轉型、創新，特別是數位、藝術、演藝、行銷等領域；感情方...CTWANT ・ 1 天前
柯志恩間接承認國民黨財劃法悖離民意 賴瑞隆喊話：支持院版才是顧高雄
[Newtalk新聞] 行政院昨(20)日提出院版《財政收支劃分法》修正案，納入立委賴瑞隆法案主張的產業外部污染、人口結構等指標，連國民黨立委柯志恩都表達肯定。對此，賴瑞隆指出，柯此番發言等同自我打臉、承認封殺賴瑞隆版本草案是悖離民意，也證實藍白版本造成南北差距擴大、倉促立法的事實。他呼籲國民黨與柯志恩停止獨厚台北、傷害南部，共同支持行政院版才是真正顧高雄。 賴瑞隆表示，高雄等南部城市長期為國家基礎產業承擔空污與風險，但因企業設籍多在北部導致稅收失衡。他在本屆率先提出財劃法修正案，前後納入空污、碳排等公平指標，希望為高雄爭取更合理的分配，當時還獲柯志恩當面稱讚並表示支持，卻在藍營黨意下跳票、法案遭到封殺。 賴瑞隆指出，身兼國民黨智庫執行長的柯志恩與藍白主導通過首都3%、「獨厚台北」的法案，造成南北資源差距加劇的惡果，也使高雄實質損失超過200億，這一年間南部居民嚴重反彈；面對追問，柯志恩只能惱羞怒嗆「傅崐萁哪裡說得動」，顯見她對該法的不公也心知肚明。 賴瑞隆提及，柯志恩昨日發文一面肯定行政院版草案「加入更多指標更加細緻」，另一面又批政院「太慢」。然而，率先提案的「賴版」早就包含類同精神新頭殼 ・ 12 小時前
淹水因應！宜蘭環保局加開二手家具販售 最便宜課桌椅只要150元
鳳凰颱風造成宜蘭縣內多處地區淹水，導致民眾家具嚴重受損，宜蘭縣環保局每2個月舉辦1次二手實木家具販售，因應災民需求，將在28日加開1場展售會，近百件家具中，最便宜實木課桌椅只要150元，中低收入戶等弱勢家庭，可享定價再8折優惠。宜蘭縣環保局將過往民眾所汰除的家具，集中分類後，挑出可維修再利用部分，與自由時報 ・ 22 小時前
新壽董事會憂「背信」 川：T17.18一定給輝達
台北市長蔣萬安透露，輝達在台子公司確定設立，最快可望在農曆年前簽約，但北士科T17、18解約案又卡關了嗎? 新壽說，若土地不給輝達就要直接還給新壽，台北市長李四川強調，輝達的投資意向書已經給新壽了，土地一定是給輝達，藍綠議員也要新壽，別再多慮了。TVBS新聞網 ・ 1 天前
2同事上班狂摸魚「不幫扛就擺道」！ 網勸：打不贏就加入
一份工作是好是壞，「同事」也是重要因素。一名網友不滿抱怨，自己遇到兩位不負責任的爛同事，上班時間放著工作都在摸魚，不幫他們收拾爛攤子還會造謠，讓他無奈又不滿。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 21 小時前
竹縣國中女教師「情緒困擾」墜亡 縣長：提供家屬必要協助
新竹縣一所國中20日上午驚傳墜樓意外，該校約50多歲的女教師於高處墜落，送醫搶救宣告不治。對此，縣長楊文科表示，縣府將主動協助校方及相關單位，提供家屬必要的協助也會加強內部的關懷與支持機制，提供所需資源協助。中天新聞網 ・ 21 小時前
北市不動產仲介幸福家園公益路跑週日登場 分時段管制措施看這裡
台北市不動產仲介同業經紀商業同業公會、創意實踐家企業公司及台灣路跑運動協會，訂於11月23日（星期日），在凱達格蘭大道等道路辦理「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，為維護交通秩序與活動安全，相關道路自今日早上起陸續進行管制，籲請民眾注意。自由時報 ・ 3 小時前
新竹縣女老師墜樓亡 生前曾投訴遭職場霸凌
新竹縣女老師墜樓亡 生前曾投訴遭職場霸凌EBC東森新聞 ・ 18 小時前
周末飆30度「重回夏天」 連2波冷空氣 探12度時間曝
入秋以來最強的冷空氣襲台，昨天（19日）及今天（20日）清晨低溫僅12、13度，全台明顯轉冷，今白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。氣象專家表示，周末（22、23日）各地晴朗溫暖，尤其周日北部回升至27度，中南部更上看30度；下周一（24日）東北季風南下，北台灣低溫再度下探12度左右；下周末還有另一波更強的冷空氣報到，是否會出現更低的溫度應持續觀察。中時新聞網 ・ 1 天前