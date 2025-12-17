今天開始下雨！東北季風報到 北台灣轉涼迎短暫雨

今起變天，北部與東北部外出記得攜帶雨具。（鏡報林煒凱）

今天東北季風增強影響，全台清晨偏涼，迎風面地區雲量明顯增多，雨勢也從今天開始逐步出現。中央氣象署指出，17日清晨中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東約18至19度，新竹關西更測得平地最低溫9.5度；白天起北台灣高溫略降，北部及宜、花約24度，中南部及台東仍可達26至29度，但日夜溫差明顯，早出晚歸需留意保暖。

雨什麼時候開始下？

氣象署說明，迎風面雲量增加，降雨已陸續出現，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢的機率；桃園以北、花東及恆春半島也有局部或零星短暫雨，新竹以南仍維持多雲到晴。隨著東北風持續影響，北部與東半部外出建議攜帶雨具。

白天不冷 回暖了嗎？

白天氣溫方面，桃園以北及宜蘭因東北季風增強，高溫較前一日略降，體感偏涼；中南部仍溫暖，但早晚溫差大。離島地區方面，澎湖19至22度、金門15至23度、馬祖15至18度，天氣以晴時多雲為主。

此外，今天東北風明顯增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖，都有平均風6級以上或陣風8級以上的機率，氣象署已發布陸上強風特報，沿海及戶外活動需注意安全。空氣品質方面，宜蘭與花東為「良好」，高屏則達「橘色提醒」。

未來天氣趨勢顯示，週四北部及東北部持續偏涼且有雨，週五、週六水氣增多，全台降雨機率提高；週日另一波東北季風南下，迎風面仍有雨勢，直到下週一後，降雨才有稍微趨緩的機會。

