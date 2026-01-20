今天開始！彰化「皮蛇」疫苗上路 開放1個月拚1萬人

〔記者張聰秋／彰化報導〕上路了！為了不讓俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹折磨老人家，彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，今天(20日)起開始接種，首波由低收入及中低收入戶長者優先施打，全額免費，一般長者今起也同步開放預約登記，縣府補助加上自付6000元，最高能省下萬元的疫苗費，相當有感！衛生局表示，全新政策將提供1萬名65歲以上(原住民55歲以上)設籍縣民施打兩劑疫苗，達到完整保護。為了維持現場秩序，採「同步預約、分批接種」模式，共分為五期接種計畫，首週(本週)弱勢優先，第二週起一般長者接力。目前規劃，第一期1月20日至23日低收及中低收入戶長者優先接種，憑通知單或健保卡至衛生所辦理；一般長者預約登記領取繳費單及簽署繳費意願書。 第二期1月26日至30日，低收及中低收入戶長者持續接種服務；一般長者加入接種。 第三期2月2日至6日低收及中低收入戶長者、一般長者持續接種服務。 第四期2月9日至13日低收及中低收入戶長者、一般長者持續接種服務(低收及中低收入戶長者接種期限至本期止 )。 第五期2月23至26日，若疫苗尚有剩餘，滾動式加開後續期別。在費用部分，弱勢長者由縣府全額補助；一般長者則需自付6000元，其餘不足的萬元差額由縣府負擔。衛生局提醒，一般長者完成登記後，務必在7日內到銀行或超商繳費，且因繳費入帳需要時間，長輩記得在收到繳費成功簡訊通知後，或是預約滿14天後，再攜帶健保卡(低收戶加帶通知單)前往原預約的衛生所施打，才不會白跑一趟。

