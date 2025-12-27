今天開始！總統府周邊連封6天「元旦升旗交管一次看」凱道YouBike受影響

記者李育道／台北報導

第一波管制自12月27日上午8時起至12月31日晚間9時止，凱達格蘭大道重慶南路以東、懷寧街以西路段外側兩線車道將實施交通管制。圖為第一階段與第二階段管制範圍。（圖／交通局提供）

配合115年元旦總統府升旗典禮，總統府周邊自114年12月27日起分階段實施交通管制。台北市交通局表示，因設備進場、典禮預演及元旦當天活動需求，部分路段將視現場狀況提前或延後封閉，呼籲民眾隨時留意最新交通資訊，提前規劃行程並改道行駛。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

元旦升旗總統府周邊將進行交通管制，圖為第一階段與第二階段管制範圍。（圖／交通局提供）

交通局說明，第一波管制將配合設備搭建作業，自12月27日上午8時起至12月31日晚間9時止，凱達格蘭大道重慶南路以東、懷寧街以西路段外側兩線車道將實施交通管制。接著於12月30日上午10時至下午5時進行升旗典禮預演，屆時凱道部分路段及重慶南路寶慶路至貴陽街一段，將採取車輛管制、人員不管制方式辦理。

至於元旦升旗典禮當天，交通管制將自12月31日晚間9時起，一路持續至115年1月1日下午3時，並分三階段實施。第一階段為跨年夜至元旦清晨，總統府周邊核心區域將進行人車管制，須持證件才能進出；第二階段自元旦清晨4時至8時，擴大車輛管制範圍，並視人潮散場情形彈性開放道路；第三階段則配合設備撤除作業，持續管制至下午3時，相關路段將依進度逐步恢復通行。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

第三階段則配合設備撤場，持續管制至下午3時止，相關路段將視進度逐步恢復通行。（圖／交通局提供）

此外，YouBike微笑單車也將配合交管暫停部分站點服務。12月31日晚間9時至1月1日上午8時，捷運台大醫院站、北一女中、市立大學博愛校區、國家圖書館及中正紀念堂站將暫停營運；介壽公園及貴陽博愛路口站，則暫停至元旦下午3時。交通局提醒，管制期間請民眾配合現場員警與交管人員指揮，避免違規停車影響交通，公車改道、停車及YouBike最新資訊，可至市府相關單位網站查詢。

