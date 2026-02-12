今天「天神下降」 廖大乙:把握關鍵10天求好運

民俗專家廖大乙。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日農曆12月24日「送神」和「清屯」，今天「天神下降」，民俗專家廖大乙指出，眾神明返天庭述職10天，天神今天即派「稽核官」下凡考核神明有無如實稟報，建議今日起把握10天的關鍵時刻，準備吉祥寓意水果，向大利方東方或西方祈求天神賜好運。

今天是農曆12月25日，農民曆標注是「天神下降」和「天德」日，由於昨日是送神日，不少人一早就忙著備供品恭送各神明返回天庭，等到大年初四「接神」日，再接神明返回人間，因此無法理解為何才送神1天，今天就「天神下降」。

民俗專家廖大乙表示，包括家裡的灶神和供奉的家神，還有宮廟的眾神明，農曆12月24日都返回天庭，向天神玉皇大帝稟報人間這一年來的功過是非，而人們在送神前都準備糕餅、水果、甜茶等供品，請神明能在天神面前多美言，玉皇大帝擔心神明們未照實回報，因此今天開始派天庭的「稽核官」到人間考核10天，等大年初四神明回到人間後，初九為天公(天神)祝壽後，元宵節(上元節)即會天官賜福人間。

今天「天神下降」後，一連10天稽核官都會代替玉皇大帝在人間巡視考核，因此這10天是關係個人未來有無福氣的關鍵時間，一定要謹言慎行，切記不可口出惡言，勿做損人之事，且多行善。

「天神下降也是祈求好運的時間！」廖大乙說，今天起一連10天，可在室外見天的地方，雙手合十向大利方東方或西方的方向祈願，也可準備香蕉、梨、鳳梨有「招來旺」的寓意，或是再增加李子和蘋果變成「招你來旺果」的吉祥寓意，誠心向天神祈求財運、考運或事業運，即會為自己招來好運。

「天神下降」後有10天時間，可向天神求好運，除爻手合十祈求，也可準備香蕉、李、梨、旺來、蘋果見天敬拜，取「招你來旺果」之吉祥寓意。(記者陳鳳麗攝)

今天農曆12月25日，農民曆標注「天神下降」。(記者陳鳳麗攝)

