「今天，她終於勝利了！」安德魯王子頭銜遭撤 已故性侵受害者家屬發聲
英王查爾斯三世（King Charles III）於當地時間30日宣布，撤銷胞弟安德魯王子（Prince Andrew）的「王子」頭銜與榮譽，未來他將僅以「安德魯蒙巴頓溫莎」（Andrew Mountbatten Windsor）身份對外活動。此消息震撼英國社會，曾遭安德魯性侵的已故受害者維吉尼亞朱佛里（Virginia Giuffre）家屬隨後發聲，感性表示：「今天，她終於勝利了。」
遺作出版9天後 正義得到伸張
來自美國的朱佛里（Virginia Giuffre）於今年4月輕生，享年41歲。她生前指控，自己在17歲時遭安德魯王子、已故性犯罪者「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）及其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）共謀，多次性侵。
在得知安德魯遭褫奪頭銜後，朱佛里的弟弟史凱羅伯茲（Sky Roberts）與弟媳阿曼達羅伯茲（Amanda Roberts）透過《People》發表聲明表示：「今天，一位出身普通美國家庭的普通美國女孩，以她的真相與非凡的勇氣，擊垮了一位英國王子。」
聲明強調，朱佛里是一名在童年遭安德魯性侵的受害者，從未停止為自身與無數其他倖存者爭取正義，「今天，她終於宣告勝利」。並表示：「我們作為她的家人，與其他姐妹們一起，延續維吉尼亞的戰鬥，直到所有與艾普斯坦及麥斯威爾有關的加害者與幫凶，都被追究同樣的責任為止。」
就在9天前，朱佛里的遺作《沒有人的女孩：倖存、受虐與爭取正義的回憶錄》（Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice，暫譯）出版，書中詳述她3度遭安德魯性侵的經過，包含在艾普斯坦私人島嶼「蘿莉島」上發生的荒唐派對與權勢交易，內容相當震撼。
性醜聞延燒十年 安德魯徹底失勢
事實上，安德魯的性醜聞可追溯至2015年，當時美國法院審理艾普斯坦性交易案時，朱佛里在文件中指控年輕時曾遭安德魯性侵。起初白金漢宮完全否認，直到2019年艾普斯坦因人口販運罪被捕，卻在獄中離奇「自殺」，輿論焦點再度轉向安德魯。當年安德魯接受《BBC》專訪試圖自清，更質疑朱佛里造假兩人合照，態度冷漠、說法矛盾，被形容是「公關災難」。
2021年，朱佛里在美國紐約法院提起民事訴訟，安德魯因此被暫停所有王室職務。2022年1月，已故英女王伊莉莎白二世宣布撤銷安德魯的軍銜與王室贊助職務，並取消「殿下」（HRH）頭銜。同年2月，安德魯與朱佛里達成庭外和解，據估金額約1,200萬英鎊（約新台幣4.9億元），此後淡出公眾視野。
近年除性騷醜聞，安德魯還捲入共諜案，形象敗壞，今年10月17日他曾表示將「放棄使用王室頭銜」，但直到10月30日，才由國王正式宣布撤銷一切榮譽與居住特權，包括離開溫莎的住所「皇家小屋」（Royal Lodge）。
★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
