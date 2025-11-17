今天8縣市大停水！最長10小時斷水 百萬戶急儲水備用
根據台灣自來水公司最新公告，今11月17日將有8個縣市實施停水作業，主要因應各地區管線汰換及新舊管連接工程需求。
桃園市龜山區將於上午10時30分至下午17時30分停水7小時，影響長慶一街、長慶二街等區域。新竹縣竹北市則在下午13時至16時停水3小時，涵蓋新國里、新崙里、新社里、竹義里共4個村里。
中南部地區停水時間較長。雲林縣北港鎮光明路將從上午8時停水至下午18時，長達10小時。嘉義縣民雄鄉豐收村同樣從上午8時停水至下午17時，共9小時，該區域17時開始恢復供水，但部分管末端地區需延遲60分鐘水壓才能回穩。
台南市安南區及北門區分別因汰換管線工程停水。安南區停水時間為上午8時至下午18時，影響北安路四段、長和路三段、安和路五段等區域。北門區則從上午9時停水至下午17時，影響學甲區中洲里及北門區文山里。
高雄市林園區因管線汰換，連續兩日實施停水。11月16日及17日每日上午8時至下午16時停水8小時，影響中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路等7條路段。
屏東縣枋寮鄉則因分區計量委外建置工程，於上午8時30分至下午17時停水，影響人和村、地利村、天時村等區域。若遇豪雨或颱風將順延施工。
台水公司特別提醒，民眾應於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間務必關閉抽水馬達電源，防止空轉損壞或引發火災。建築物自來水進水口低於地面的用戶，需將總表前制水閥栓關閉，避免發生虹吸污染。
恢復供水後，建議將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。管線末端或高地區用戶可能因水壓較低延遲供水。台水公司表示，將儘量縮小停水範圍及時間，若恢復供水後仍無水，可通知水公司派員協助處理。
