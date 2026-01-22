今威力彩衝6.3億！ 「2星座」偏財最旺 下班快去買





威力彩連續24期未開出頭獎，今（22）日獎金上看6.3億元，掀起新一波投注熱潮，不少民眾下班後直奔彩券行試手氣。命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」指出，今日星象有利偏財運流動，特別點名巨蟹座與射手座財氣最旺，適合小額投資、試試手氣。

小孟老師也公布12星座開運秘訣，提醒民眾可透過穿搭幸運色、調整作息與心態，提升整體運勢。專家強調，購買彩券宜量力而為，把握好運時機之餘，也要理性看待中獎機率，將樂趣視為生活小確幸。

牡羊座：

工作：細心觀察調整

感情：桃花運陸續來

財運：觀望市場行情

牡羊幸運色：棕色

貴人：射手

小人：雙子

金牛座：

工作：積極勇敢面對

感情：邁向全新起點

財運：講師兼差收益

金牛幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

雙子座：

工作：有效分配安排

感情：奉獻無私的愛

財運：財務利潤敏銳

雙子幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：水瓶

巨蟹座：

工作：感恩回報關係

感情：心有靈犀浪漫

財運：大膽開發財路

巨蟹幸運色：粉紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

獅子座：

工作：接受新式觀念

感情：有望告白成功

財運：瞭解股票行情

獅子幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：魔羯

處女座：

工作：和長輩們交流

感情：甜蜜幸福愛戀

財運：注意投資行情

處女幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

天秤座：

工作：尋找解決方案

感情：詩情畫意雅緻

財運：重點開源節流

天秤幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：天秤

天蠍座：

工作：專注精通專業

感情：展開美好開端

財運：易獲不錯商機

天蠍幸運色：棕色

貴人：處女

小人：金牛

射手座：

工作：重視安全防範

感情：幸福總在身邊

財運：投資的幸運日

射手幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：處女

魔羯座：

工作：確保品質標準

感情：擁有真愛喜悅

財運：報稅代理傭金

魔羯幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙魚

水瓶座：

工作：善於總結反思

感情：遇到真心的愛

財運：養殖副業賺益

水瓶幸運色：金色

貴人：金牛

小人：射手

雙魚座：

工作：提高良好效率

感情：進入新的境界

財運：進帳切勿張揚

雙魚幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：獅子

