今威力彩逼近10億！4生肖致富機會來了 往2方向買彩券最旺

【李家穎／綜合報導】威力彩頭獎再度從缺，已連續28期摃龜，財神爺遲遲未現身。隨著獎金不斷累積，預估將於2月5日開獎的期數，頭獎金額上看9.7億元，高額彩金也再度點燃民眾搶買熱潮。民俗專家楊登嵙老師就分享，有4個生肖最中獎的偏財運。

民俗專家楊登嵙老師指出，這期財運較旺的生肖包括虎、兔、馬、狗，被點名者不妨把握機會試試手氣，說不定就能一圓億萬富翁夢。除了生肖，還有不少人講究「財神方位」，這期財運方位落在北方、東北方，建議民眾可依自己居住地為中心，往北或東北方向的彩券行購買威力彩或刮刮樂。

穿搭同樣被視為影響財運的關鍵之一。楊登嵙老師分享，本期幸運色為黃色、米色、咖啡色、棕色，以及金色、銀色、香檳金、古銅金、玫瑰金與白色等「土、金色系」，若穿著相關顏色前往彩券行，能替自己多添一點好運。

