今宣布參選新北市長？ 李四川：等輝達簽約完會對外說明

輝達總部落腳北市科歷經波折，終於將正式完成簽約。對此，台北市副市長李四川表示，今（11）日上午會與輝達簽約，中午有結果後，北市府將會對外宣布。此外他也說，等北市府與輝達簽完約後，會對外說明參選新北市長的決定。

李四川。(圖/中天新聞)

李四川今天出席「都更領航X節能降稅」記者會，媒體詢問輝達簽約一事，他回應，在美國輝達公司現在剛上班，早上北市府會開始跟輝達簽章、簽字，如果一切順利，應該在12點之前會簽訂完成。12點如果有結果，台北市政府會對外宣布。

至於被問到何時會公開參選新北市長的決定，李四川說，輝達簽完約後，他一定會跟外界報告。

蔣萬安出席都更領航記者會。(圖/中天新聞)

此外，針對蔣萬安市長在記者會上提到李四川，謝謝他帶領團隊推動台北市公辦都更，李四川則表示，他大概把所有公家能夠在都更裡面用的工具，全部都用完了，現在已經達到9成，他說，有信心把這一件事情完成。

