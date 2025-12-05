今審財劃法覆議！藍白不邀卓榮泰說明 綠：縮頭烏龜不敢面對錯誤

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，一旦邀請行政院長說明就會發現，原來藍白倉促通過的財劃法，竟然跟跟去年通過的版本犯下同樣錯誤。（圖／記者楊士誼攝影）

在野黨拒絕行政院版財劃法列案，行政院也對藍白修正的財劃法提出覆議。在4日協商上，民進黨期盼邀請行政院長卓榮泰說明，但國民黨和民眾黨不贊成，最終決議今（5）日審議財劃法覆議案並記名表決，且確定不邀請卓揆報告。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，如縮頭烏龜；民進黨立委吳思瑤痛批，藍白糟蹋憲法，立委懶到上台質詢都免了？

鍾佳濱上午受訪表示，很顯然藍白維持其掌握國會多數的作為，就是逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決，表決結果引發譁然，行政院認為窒礙難行而提出覆議時，藍白也不敢面對，一旦邀請行政院長說明，就會赫然發現，原來藍白倉促通過的財劃法，竟然跟跟去年通過的版本犯下同樣錯誤。

鍾佳濱指出，或許藍白認為犯錯原因一樣、行政院提出覆議的理由也一樣，就不邀請卓榮泰前來報告，不敢面對社會檢視，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵，他強調，在野黨是來監督行政權而非隱藏自己的錯誤，不敢把過去犯的錯攤在陽光下接受社會各界的檢視。

吳思瑤表示，藍白在立法院不討論只表決的慣例在覆議案又重蹈覆徹，財劃法三月首次覆議時，立法院依照憲政規範邀請卓榮泰前來報告備詢，這是憲法規定，閣揆依其職責替政策辯論，如今同樣是財劃法，藍白卻只要表決連討論都省了，這是什麼立法院？卓榮泰多次說明願意到立法院說明，在野黨在怕什麼？吳思瑤痛批，藍白合憲的通通不做、違憲的通通要做，合乎憲法該到立法院備詢的是行政院院長，但藍白偏要違憲要求總統國情報告、即問即答，憲法是這樣讓他們糟蹋的？她強調，藍白只要表決就會贏，但是少了民主討論、對社會說明政策，立委懶到連上質詢台都免了？

