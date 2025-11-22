今小雪飆30℃！下周一變天降溫 南海有熱帶擾動
【高沛生／綜合報導】今天(22日)進入節氣「小雪」，全台清晨冷空氣明顯，低溫普遍落在15至19°C，苗栗縣三灣鄉下探13.5°C，北部與宜花雲量偏多、部分地區仍有短暫雨，早出晚歸務必注意保暖。隨著乾冷空氣白天迅速減弱，各地轉為回溫格局，中南部高溫甚至可逼近30°C，北部可回升至21至24°C，中南部及台東更上看26至28°C，天氣較前幾日舒適。
氣象署預報員鄭傑仁接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，22日清晨及夜間偏涼，最低溫約15至19度，全台最低溫為苗栗縣三灣鄉的13.5°C。隨著冷空氣逐漸減弱，各地白天回暖，北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東可來到26至28度。離島方面，澎湖約21至23度，金門約15至22度，馬祖約15至19度。
降雨方面，迎風面雲量偏多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨；大台北平地、花東及恆春半島偶有零星降雨。其他地區為多雲到晴，白天可見陽光。
風力與海象方面，桃園至彰化沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖、馬祖一帶有局部平均風6級、陣風8級左右的強風機率；沿海浪高約2至3公尺，前往海邊或從事海上活動務必留意安全。
數值模式顯示，11月23日至24日白天東北季風逐漸減弱，早晚仍偏涼，中南部需注意較大的日夜溫差。僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區大致多雲到晴；24日白天基隆北海岸、宜蘭及大台北降雨機率略為提高。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」指出，22日雖逢節氣「小雪」，但在偏東風環境下，中南部白天可升至接近30°C，呈現「名為小雪、實為偏暖」的天氣型態。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，迎風面水氣偏多，北海岸與東半部仍有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲；氣溫白天續升、早晚涼意仍在。
模式進一步預測，24日白天以前天氣大致穩定，各地晴朗偏暖；24日晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨轉增、北台轉涼。25日午後季風轉乾，26日短暫回暖後，27日東北季風再度增強，北台再現涼意，28日天氣再度轉乾。
各國模式顯示，下週南海有熱帶擾動發展並朝越南移動，對台灣無直接影響。11月25日傍晚起東北季風再度增強，北部及宜蘭轉涼並有降雨機會。
