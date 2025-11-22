今小雪「天福星」入命！ 4生肖開啟財富氣場
二十四節氣中的小雪今（22）日報到，紫微斗數老師姚本軍指出，天福星入命將帶來強大能量，生肖豬、兔、牛、雞會在其影響下蒙受照顧，點亮人生中的財富氣場，得天助與意外收穫，越懂珍惜與感恩，越能引動福氣在生命中流動。
生肖豬
小雪開始，天福星對於生肖豬，財運便與個人的氣場緊密連動。豬者天生溫厚，也常因善良而無意中吸引貴人，而天福的降臨更將這種吸引力升到另一個層次。豬者會發現事情「順」得特別有感，專案達成比預期容易，合作對象願意給予更好的條件，甚至原本停滯的收入機會會突然打開。金錢的獲得可能不是爆炸性的，但多半輕鬆而穩定，有些甚至來自意外的補貼、紅利、禮金或服務上的回饋。若能在這段時間維持積極而柔軟的心態，天福將使豬者感受到被命運照拂般的財務舒心。
生肖兔
小雪開始，天福星對於生肖兔，屬於一種直接投射到收入與金流上的現象，兔者的財務狀態在小雪後變得格外亮眼。兔者細膩、聰慧，也很懂得抓住小機會，而天福讓這些小機會陸續變成實際的進帳。不論是工作績效帶來的加成、合作案的增加、投資收益的回溫，甚至是因好口碑而帶來的客戶連鎖效應，都讓財帛運呈現「不費力卻有收獲」的態勢。有些兔者則會遇到特別的好消息，例如公司福利、額外發放、或來自家人的金錢幫助。這段時間不必急著擴張，順勢吸納，福氣自然盈滿。
生肖牛
小雪開始，天福星對於生肖牛，金錢運的啟動便與伴侶、合作關係、甚至婚姻結構連動。牛者向來穩健務實，而天福使伴侶成為財運的重要推手，也讓兩人在金錢議題上更容易達成共識。伴侶的收入成長、家庭資源增加、共同財務的改善，都可能帶來實質上的安全感與收益。若仍是單身者，這段時間也容易因合作夥伴、師長或長期互動的對象而得到金錢機會，例如合夥邀約、被帶入新的工作領域、或因結識某位值得信任的人而找到更佳的財務方向。天福星對於生肖牛象徵著「有人幫你照顧金錢」，而牛者只需穩健配合，就能享受這份柔和但珍貴的助力。
生肖雞
小雪開始，天福星對於生肖雞，雞者本來敏銳、追求精準，而天福讓心境變得平和，也使金錢能量因心念的轉變而流動得更順。這段期間，雞者會感覺某些壓力減輕了，煩惱變淡了，心情舒展後，機會也自然靠近。財運多來自累積的人際善緣，或因過去的努力與深度經營而得到回報，也容易在學習、休息、心靈活動中意外獲得與金錢相關的啟發或資源。有人會在此時得到額外的福利、補助，也有人在放鬆後反而激發新的收入方向。天福在福德宮讓雞者體會到「心寬，路自然寬」。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
