今川習會 不確定談台灣
記者康子仁綜合外電報導
美國總統川普二十九日在亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會午宴上，提到台積電承諾在美國投資一千億美元，還說有大量來自台灣的公司正在美國建廠。對於三十日將和大陸國家主席習近平在韓國舉行雙邊會。川普表示，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。
川普在ＡＰＥＣ峰會午宴向與會者發表演說表示：「自（美國總統）大選以來，台積電已承諾在美國投資一千億美元（約新台幣三兆零五百五十億元）。他們從台灣來，有大量來自台灣的公司正在美國建設（廠房）。」
川普在演說中也提到，自己這次訪問亞洲，與馬來西亞、柬埔寨、日本達成貿易協議，「與韓國也即將達成協議」。他還說三十日將與習近平會面，達成美陸貿易協議。他表示：「像這樣對話談判並達成協議遠比衝突來得好，也比戰爭來得好。」
大陸外交部下午以層級較高的不具名發言人名義宣布，經陸美雙方商定，習近平將於三十日在韓國釜山與川普會晤。
對於預期習近平將如何在台灣議題上施壓？川普回應，不確定是否會談到台灣議題，習近平也許會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣」。
對此，總統府發言人郭雅慧表示，很樂見美陸領袖展開交流與對話。任何有助於區域和平穩定發展、任何能夠降低區域衝突發生的努力，我方都正面樂觀看待；台灣會持續與美國保持密切聯繫，持續關注整個區域的發展，共同攜手確保印太與台海的和平穩定。
國安局長蔡明彥表示，川習會主要還是聚焦經貿，也會觸及包含台灣議題在內地緣政治問題。而美國國務卿盧比歐已對外說明，美方不會以台灣議題換取中共經貿優惠。
