今年不到900人染愛滋 22年新低

12月1日為世界愛滋日，疾管署預估，今年愛滋通報感染人數將低於900人、創22年新低，將持續加強篩檢，找出更多感染卻不自知的民眾，目標明年降至800人以下。不過最新調查顯示，仍有近7成醫事人員存在過度防護的迷思，專家呼籲應加強教育，營造友善醫療環境。

疾管署統計，我國愛滋疫情自民國107年起呈下降趨勢，今年截至11月，新增本國籍愛滋通報感染人數為810人，較去年同期減少108人，下降11.8％。

疾管署長羅一鈞表示，預估截至今年底愛滋新增感染人數會低於900人，較去年下降15％，也是創22年新低。明年目標為800人，因此公費PrEP（預防性投藥）將從8000擴大至9500人次，全台友善醫療院所將由21家增加到63家。

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會1日公布《醫事人員愛滋認知度調查》第二年報告，顯示94.9％醫事人員願意為感染者提供照護，然而仍有68.4％認為需要更高規格防護、42.4％對預防措施存在誤解，如將感染者排最後就診、多戴一層手套或口罩等，顯示醫事人員過度防護迷思仍存在。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑指出，台灣自102年以來零職業感染案例，證明無論感染者是否達「U=U」，標準防護措施已足以保障醫事人員安全，「真正會傳染的不是病毒，而是恐懼與誤解」，希望透過持續教育，讓醫事人員了解標準防護的充分性。

疾管署表示，我國113年愛滋防治成效優於全球平均，但仍有8％感染者未知自身感染狀態，鼓勵民眾藉由多元篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢、匿名篩檢服務，並應落實安全性行為，正確使用保險套及水性潤滑液。