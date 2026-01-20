今年不流行爆紅保健品牌？40+世代選保健品不跟風，先看能不能賣超過十年

每到新年，總有人立下「今年要好好照顧身體」的健康新目標，但走進市面一看，保健品選擇卻比以往更讓人困惑。社群每天都有新品牌爆紅、明星代言輪番上陣，口味、包裝與話題不斷更新，反而讓不少40歲以上消費者產生疑問：「這些產品，真的能吃很久嗎？」

保健品汰換率高，能長紅十年以上就是一道門檻

近年保健品市場變化快速，產品汰換率高已是公開的事實。但我們可以發現，許多品牌突然爆紅就淡出市場，因此能長期被消費者選擇的產品並不多。所以隨著年齡與生活經驗累積，40+世代的選購心態逐漸轉變，從追逐話題，回歸到更務實的標準──「這個品牌，為什麼可以賣這麼久？」

「時間，其實是最嚴格的檢驗。」一位熟齡消費者坦言，年輕時容易被絢麗的廣告吸引，現在反而更在意品牌是否長期存在，「能賣十年以上，代表一定有它被留下來的理由。」

納豆紅麴長銷市場，破億顆銷量背後是信任累積

在眾多保健品牌中，深耕市場多年的統欣生技時常被人提及，尤其「納豆紅麴」更是信任的關鍵，產品上市至今已累積破億顆銷量，長期穩定出現在通路貨架上。這樣的成績，並非來自短期促銷或爆紅操作，而是靠著多年如一日的產品穩定度，逐步建立消費者信任。

統欣藥理學家周泰廷指出，市場快速變動的背後，其實凸顯出「不變」的價值。「我們每年都守住同一個標準，沒有因為流行而隨意調整方向。」在他看來，保健品不是一次性的消費，而是長期陪伴生活的選擇，因此產品是否能持續被市場接受，本身就是重要的信任指標。

能被時間留下來的品牌，才是40+消費者信任的關鍵

事實上，對40+世代而言，選擇保健品早就不只是健康考量，更是一種風險管理。他們關心的是原料來源是否穩定、製程是否透明，以及品牌是否願意為品質負責。比起短時間內聲量爆發的新品，這群消費者更傾向選擇「看過很多年、身邊很多人吃過」的老品牌。

生活型態的轉變，也讓這樣的選擇趨勢更加明顯。隨著健康意識提升，許多人開始將保健品視為日常補給的一部分，而非臨時應急。長期穩定、安心感高的品牌，自然更容易成為首選。

新的一年，保健市場依然火熱，但消費者的眼光正在悄悄成熟。對越來越多40+世代來說，與其追逐下一個爆紅話題，不如回頭檢視那些「已經陪伴市場十年以上」的品牌。畢竟，能被時間留下來，本身就是一種最直接、也最難被複製的信任證明。

