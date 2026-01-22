今年五大支付趨勢！ Visa :AI 代理購物、身分安全與穩定幣應用成新藍圖

VISA 。資料照



Visa 佈 2026 年支付趨勢，聚焦 AI 商務、支付安全、數位資產等面向，勾勒未來一年支付生態發展方向。Visa 正持續讓這些支付創新普及化與規模化，透過自身全面的支付能力：詐欺管理、資安防護、代碼化技術、爭議處理、退款保護、識別功能、乃至消費者對品牌的信任，為全球數十億買家與賣家提供無縫、安全的數位支付體驗。

台灣 Visa 總經理黃慧琴表示，2025 年，支付產業經歷了有史以來最具動能的一年。AI 驅動商務的崛起、穩定幣角色的日益重要，以及身分的數位化。整體來說，這不僅是既有支付模式的優化，更是對全球資金流動方式的一次根本性重塑。

廣告 廣告

展望 2026 年，Visa 提出五大支付關鍵趨勢：

趨勢一：代理式商務（Agentic Commerce）邁向主流，企業應用逐步成形。

趨勢二：法幣與加密資產並行，邁向互通的新支付未來。

趨勢三：AI 時代下，身分安全成為防詐與信任的核心基礎。

趨勢四：告別線上手動輸入結帳流程。

趨勢五：以互通性為核心，推動下一階段支付發展。

展望 2026 年，現金、卡片、數位錢包，以及數位貨幣之間的交會與整合，將成為支付產業的重要主軸。其中「互通性」（ Interoperability）的重要性將成關鍵 — 確保使用者能跨平台、跨幣別、跨境順暢地使用、移轉與管理資金，將成為支付體驗與產業競爭力的核心。

更多太報報導

台達電奔漲停！外資看好電源液冷雙劍發威、目標價喊進1628元

台股ETF規模爆衝！ 前三強00947、00927、00987A激增逾五成

記憶體千尺浪! 謝金河：台廠南亞科旺宏群聯沾光、聯電跟著英特爾也醒了