今年人均GDP將破4.2萬美元 民無感

國發會主委葉俊顯3日表示，今年我國人均GDP將超越日本、韓國，可能落在4萬2170美元。

國發會3日舉辦年終記者會，國發會主委葉俊顯表示，今年我國人均GDP有望超過4萬美元，將超越日本、韓國，綜合匯率不同的情境下，可能落在4萬2170美元；政策推動的效益下，國發會也為今年台灣經濟成長率目標訂為4.56％，比主計總處預測的3.54％還樂觀。

為何樂觀看經濟成長率目標到4.56％，葉俊顯分析，主要是各種積極政策效益，包括振興民間消費、公共支出增加、帶動民間投資、淨輸出成長等；以及外在因素包括全球主要全球雲端服務商（CSP）資本支出擴增、全球經濟與國際油價變動等。

我國人均GDP將超越日韓，但多數受雇員工卻無感，在物價上漲環境下，甚至感受到體感貧窮的壓迫感；台經中心執行長吳大任直言，台灣產業「K型化」發展比日本、韓國還嚴重，像韓國不僅有三星、海力士等，還有汽車、造船、鋼鐵等多元化產業，即使台灣去年經濟成長率有8.63％佳績，但約有9成勞工感受不到經濟成長果實。

他進一步分析，我國出口表現優異，主要是仰賴電子資通訊、半導體產業撐起一片天，加薪、獎金與分紅後，年薪3、500萬元比比皆是，不過，這些產業就業人口僅100萬人，占龐大就業人口不到10％。而其他傳統產業、服務業勞工，仍然感受不到台灣人均GDP有贏過日本、韓國。

對於產業K型化發展，葉俊顯則認為，台灣產業結構與日本、韓國不同，用K型化來形容傳產下行，感覺這些產業會消失，但它們只是成長速度不如半導體快速而已。