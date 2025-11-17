今年入冬最強冷空氣長驅直下 全台周三、周四低溫探15度

入冬以來最強的冷空氣從今天(17日)開始一路南下，中央氣象署表示，北部從午後就開始明顯變天，中部則預計明天開始降溫，週三、週四則是全台都籠罩在冷空氣的威力下，低溫也將下探攝氏15-17度。

17日上午還可見陽光的北台灣受到強勁的東北季風長驅直下影響，午後雲量就開始增多，並且逐漸轉為陰雨天，氣象署也在下午針對迎風面的基隆北海岸、大台北山區和宜蘭發布大雨特報；反觀中南部則依舊是溫暖微熱的天氣。

氣象署提醒，18日水氣依舊偏多，桃園以北到宜蘭整天都是陰雨天，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭也可能出現持續性降雨或局部大雨；所幸水氣在19日就會趨緩，而且20日到周末的降雨範圍也會日益縮小，雨勢也越來越零星。

需留意的是，北台灣的氣溫從17日就開始逐步下滑，預估入夜後，北部及宜蘭就會降到攝氏19度。18日起，北台灣整天都是16-19度；中部和花東也會轉為低溫19-20度，高溫下降到23、24度；但南部影響有限，高低溫依舊落在21-28度。不過，等到19、20日，全台都會明顯感受到這波冷空氣的威力。氣象預報員黃恩鴻說：『(原音)所以這波冷空氣最明顯大概是週三、週四這2天，各地都感受到明顯地降溫。北台灣一樣是維持濕冷，不過低溫可能下降到15度、16度，整天大概都是16-19度；中部的話，低溫也來到16、17度，高溫也只有20度出頭；而南部地區低溫也只有17、18度，高溫也只剩25度左右。』

預估20日白天起到21日雖然持續受到東北季風影響，但威力已稍微減弱，氣溫也會略微回升，尤其21日高溫可望重新站上20度，只是感受依舊偏冷，預估要到週末假期，整體氣溫才會明顯回升，尤其23日星期天，整個西半部都將是穩定晴朗、適合出遊的好天氣，高溫也可望上看27-30度。不過，局部地區在輻射冷卻效應下，清晨可能出現18-20度的低溫，要留意日夜溫差比較大。

此外，這幾天沿海的風浪也很強勁，除了北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海可能湧現3-5米的大浪。氣象署也針對離島澎湖和嘉義以北到苗栗5個沿海縣市發布橙色強風燈號，同時針對新竹以北5個沿海縣市和台南、屏東、花東和金門、馬祖發布黃色強風燈號。(編輯：宋皖媛)