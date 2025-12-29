今年入冬澎湖最大「白鑽」 11.7公斤白腹魚現身

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年入冬最大尾的白腹魚出現，重達11.7公斤，由漁船龍富發68號釣獲，每公斤售價約4300元，以50000元售出。由於受到政治及氣候變遷因素影響，愈接近農曆春節，「白金」土魠及「白鑽」白腹需求量大，但捕獲量不如往年，市場價格更是居高不下，恐將創下歷年新高紀錄。

其中最高檔、列入「白鑽」級別，因肉質鮮甜又紮實，又稱為「魚中和牛」的白腹魚數量，由於少的可憐，成為漁民可遇而不可求的夢幻魚種！斑點馬鮫又名台灣馬加鰆為條鰭魚綱鱸形目鯖亞目鯖科馬加鰆屬的魚類，俗名馬鮫、白北、白腹魚。

白腹族群在澎湖迅速消失的原因，一說是由於現行捕捉白腹魚的漁法不友善，使用流刺網等大量捕捉方式，讓白腹魚數量愈來愈少，甚至不見蹤跡，才會導致愈來愈少；另有一說是白腹仔是迴游性的掠食魚類，分佈海域廣闊，主要在中國渤海沿岸，游經台灣海峽之前，就被中國漁船中途攔截，所以才會愈來愈少，最後被土魠取代澎湖白金的地位。

在油鍋裡煎得滋滋作響，魚肉表面呈現金黃色，這道料理就是來自澎湖的，高檔海鮮「白北阿」，人稱「魚中和牛」的白腹魚， 乾煎最對味，再淋上醬汁點綴，外型類似土魠魚肉質更紮實，是許多饕客的最愛，不過現在想嘗嘗這一味，必須花上大把鈔票才能得償所願。

