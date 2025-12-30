今年全台地震多達3.5萬起 氣象署證實：嘉南地震比往年「活躍數倍」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導
中央氣象署今（30）日召開年終記者會，公布各項氣象、地震統計數據。氣象署說，今年共觀測超過3萬5千起地震，其中顯著有感地震共有156個，接近近十年平均的150次，其中規模大於6.0以上的強震共有6起，規模最大的為發生於12月27日震央位於宜蘭外海規模7.0地震，其次較大的地震分別發生於1月21日震央位於嘉義縣大埔鄉，以及6月11日發生於花蓮縣近海之地震，規模均為6.4。
氣象署也說，過去5年震央發生在嘉義縣市、台南市之顯著有感地震年平均值為9個，然而今年共觀測到62個顯著有感地震，呈現嘉南地區今年地震活較往年活躍，究其原因主要是嘉義大埔地震帶來的一系列地震活動所致。
在氣溫部分，氣象署分析，今年1至11月全球平均氣溫較1901至2000年百年平均高約1.18℃，成為1850年以來史上第2高溫年，僅次於去(113)年；臺灣方面，截至12月28日為止，全臺年平均氣溫為24.53℃，較百年平均高1.22℃，為1897年以來第12高溫。在降雨方面，受4個侵臺颱風及西南氣流影響，全年累積雨量偏多，其中7月雨量更創下1951年以來同期新高，惟全年降雨日數偏少，呈現降雨集中的特性。
明年氣候展望方面，目前熱帶太平洋海溫呈現東冷西暖的反聖嬰配置，預測明年初將趨於正常。依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，臺灣明年1至3月以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高；氣象署另檢視各國數值預報，明年1至3月各地平均氣溫以正常至偏暖的機率較大，雨量則為正常至偏少。
7.0強震全台有感！0403花蓮強震後最大 氣象署：1周內防範規模6.0以上強餘震
日本強震示警一週內恐再發生！氣象署點名「這地區」要注意海嘯威脅
東北風仍偏強！多地恐有8級陣風 下雨分布區域曝
