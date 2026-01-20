今年全球AI伺服器出貨估年增逾28％ ASIC占比加速擴張！

【緯來新聞網】根據研調機構 TrendForce（集邦科技）最新報告指出，受惠於北美雲端服務供應商（CSP）持續擴大 AI 基礎設施投資，預估 2026 年全球 AI 伺服器出貨量將年增超過 28％ 。而隨著 Google 與 Meta 等業者積極推動自研晶片，ASIC AI 伺服器的出貨占比預計將提升至 27.8％，創下 2023 年以來新高，增速更超越 GPU 機種。

報告分析，伺服器市場正從 2024 至 2025 年的「模型訓練」階段，逐步轉向 2025 年下半年的「推論應用」發展 。隨著 AI agents、LLaMA 模型應用及 Copilot 升級，雲端業者正積極尋求變現模式。為了支撐推論流量，Google 與 Microsoft 等業者將轉向更積極的通用型伺服器採購，以汰換 2019 至 2021 年購置的舊機 。



在硬體架構方面，GPU 預估仍占 69.7％ 的市場大宗，並以輝達（NVIDIA）GB300 機種為出貨主流。然而，Google 憑藉強大的 ASIC 研發力領跑市場，其 TPU 除自用於雲端基礎建設，也積極供應給 Anthropic 等業者，展現出強勁的市場競爭力 。



整體而言，2026 年的市場動能主要來自北美五大 CSP（Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle）高達 40％ 的資本支出成長，以及各地政府的主權雲專案與邊緣 AI 方案。這股投資熱潮不僅推動了高端 AI 設備的布建，也為通用型伺服器市場注入了新的成長動能。

