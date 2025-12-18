今年公建經費執行已逾6000億 近18年同期次高

國發會表示，截至今11月底整體公共建設計畫經費執行數達6028億元，為近18年同期次高。(資歷照，記者吳欣恬攝)

〔記者吳欣恬／台北報導〕截至今年11月底，整體公共建設計畫經費執行數達6028億元，為近18年同期次高，今年整體可支用經費規模含追加預算已突破8000億元。

國發會今召開第136次委員會議，當中報告「整體公共建設計畫」。國發會表示，截至今11月底整體公共建設計畫經費執行數達6028億元，為近18年同期次高，今年整體可支用經費規模含追加預算已突破8000億元。

國發會指出，各部會接續於今年11月至12月初完成多項重大建設，包括：桃園國際機場第三航廈北登機廊廳於12月1日起試營運，透過新增8個大型登機門，每年可增加580萬人次服務量能；新北板橋果菜批發市場冷鏈物流中心完工，建構低溫作業區，預期每日可增加54公噸蔬果吞吐量、冷藏庫提供168公噸冷藏量能；數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫提供40片 Nvidia/AMD GPU算力支援資服業者，114年已輔導178家資服業者進行AI模型訓練，累計促成59家產品化，持續加速AI應用落地。

距離年底僅剩最後1個月時間，國發會請各部會督導所屬加速執行，以如期如質如度完成重大建設，也請各部會同步盤點115年度重大建設預定達成之重要里程碑，妥善進行資源配置，循序管控達成各項建設效益。

國發會強調，為維持國家整體經濟成長動能，達成「均衡臺灣」目標，明年公共建設預算估計與今年經費相近，務請各部會加大明年公共建設執行效能，逐步落實推展「六大區域產業及生活圈」及「國家希望工程」等重大政策的基礎建設，以達成「均衡臺灣」目標。

