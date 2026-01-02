今年再生能源躉購費率出爐 太陽光電不變

▲經濟部今日正式公告「中華民國115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 經濟部今（2）日正式公告「中華民國115年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，費率審議期間各界意見均納入並經躉購費率審定會審慎評估，整體政策持續維持多元設置誘因，推動各類再生能源之發展與設置。

經濟部說明，115年度躉購費率的獎勵及配套措施重點在於延續我國再生能源發展量能，並依實務發展情形新增及調整部分機制，以擴大再生能源設置誘因。針對太陽光電，新增汰舊換新機制；針對傳統型地熱發電設備，考量國內商業模式仍處於發展初期，為確保業者資金調度穩定性，決議維持階梯式躉購費率機制。

經濟部進一步指出，審議期間針對草案預告及預告期間聽證會議中，外界關切議題包括浮動式離岸風電躉購分類、傳統型地熱躉購容量級距分界、廢棄物躉購類別及費率合宜性等意見，審定會均依躉購費率審定原則及整體政策考量，以具公信力成本資料進行討論。後續將持續蒐集相關資訊，並視市場及技術發展情形滾動檢討調整。

今日公告115年度各類再生能源電能躉購費率中，屋頂型太陽光電各級距維持114年度第二期水準。

風力發電方面，小型陸域風電（不及30瓩）明年費率為每度7.4110元；30瓩以上陸域風電最高每度2.1299元。

生質能發電部分，具有厭氧消化設備的沼氣發電費率為每度7.0192元；固態生質燃料及國內農業剩餘資源為每度5.1580元；其餘分類則為每度2.8066元。廢棄物發電，一般廢棄物與一般事業廢棄物費率為每度3.7263元。

小水力發電部分，1瓩以上未滿100瓩的費率為每度4.9548元，100瓩以上未滿500瓩為每度4.8936元，500瓩以上未滿2萬瓩則為每度4.2285元。

地熱發電部分，為階梯式躉購費率，傳統型不及5000瓩，躉購費率前十年為每度7.2498元，後十年為3.5457元；5000瓩以上前十年為每度5.7941元，後十年為3.4731元；「次世代地熱」類型，費率為每度8.5522元。

海洋能躉購費率為每度7.3200元。

