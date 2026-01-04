財經中心／陳孟暄 賴文軒 新竹-台北報導



總統賴清德今（4）天下午出席，國際青年商會中華民國總會，在新竹舉辦總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，致詞時聚焦拚經濟，表示政府已經連續10年，調漲勞工基本工資，更承諾今年將再調薪，讓基本工資跨過3萬元。

總統 賴清德：「今天也非常榮幸能夠來到新竹，參加國際青商中華民國總會新任會長跟全體的幹部就職典禮」。



總統賴清德4號下午出席「國際青年商會總會長暨理監事就職典禮」，致詞一開口就把重點放在「拚經濟」。



總統 賴清德：「我們在去年，我們的經濟成長率達到7.37%，我們的失業率下降到3%左右，是25年來最好」。

今年再調薪！ 拚台灣經濟 賴總統承諾：讓基本工資跨過30K

今年再調薪！ 拚台灣經濟 賴總統承諾：讓基本工資跨過30K。(圖／民視財經網)

台灣經濟表現亮眼，隨著股市已站上2萬9000點，賴總統也期許，今年國民平均所得，有望朝4萬美元目標邁進，更承諾今年將調薪，讓基本工資達到3萬塊目標。

總統 賴清德：「我們已經連續10年，每一年都對勞工的基本工資調薪，從20008塊錢，到今年已經調到29500塊錢，我可以跟大家報告，今年我還會再調薪，讓基本工資能夠跨過3萬塊錢」。

強調加薪、減稅、增福利三管齊下，賴總統喊話，要讓台灣經濟更上一層樓，不過，同場不同台，隨後到場的國民黨主席鄭麗文，談的則是兩岸與國際局勢。

國民黨主席 鄭麗文：「從台灣出發，開創兩岸和平穩定的環境，乃至於全世界的和平穩定，我相信也是在台灣所有青年企業領袖跟菁英，應該要有的胸懷跟眼光」。

今年再調薪！ 拚台灣經濟 賴總統承諾：讓基本工資跨過30K

今年再調薪！ 拚台灣經濟 賴總統承諾：讓基本工資跨過30K。(圖／民視財經網)

同樣是對商會青年喊話，賴總統要幫勞工加薪，鄭主席則喊兩岸和平，老百姓更在意的卻是年終。

民眾：「(年終)會啊，當然會期待啊，心裡預想七、八個月吧」。

民眾：「待的公司本來就有固定會調薪，(調薪)對大環境應該會是好的吧，大家都希望就是好過年，可以拿比較多錢」。

農曆年關將屆，看來民眾想的都是如何好好先安然度過。





原文出處：今年再調薪！ 拚台灣經濟 賴總統承諾：讓基本工資跨過30K

