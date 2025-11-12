今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！
濃烈唇色退位，低飽和的高級唇色正悄悄佔據2025冬季妝容主場！從TOM FORD的水潤亮澤、YSL的奶茶裸色，到嬌蘭的星芒緞光，每一支都兼具氣質與溫柔，擦上去不只顯白，還透出讓人想靠近的性感氛圍。
TOM FORD太陽親吻紅毯超性感唇膏：晶透潤澤、光映高級感
今年冬天，TOM FORD以「冬日陽光」為靈感推出限量「太陽親吻紅毯超性感唇膏」，靈感取自阿爾卑斯雪光為概念，重現陽光映照肌膚的細膩光澤。這次全新質地結合了唇膏的飽滿、唇蜜的光澤與潤唇膏的柔潤，一抹即現透亮水潤感，色調低飽和卻極具存在感，玫瑰粉#01 Peak Glamour溫柔顯白、#02 Rose D’hiver帶出優雅紅調氣場、 #03 Fireside帶著紫莓光韻，三色皆完美詮釋冬季的高級柔光妝感。
嬌蘭ROUGE G紅寶之吻高訂緞光唇膏：星芒限定新色，緞光優雅登場
嬌蘭的2025聖誕系列以「星芒奇想」為主題，不只為經典ROUGE G紅寶之吻高訂唇膏換上藝術級新裝，全新兩款限定色─莓紅#877與蜜桃裸粉#306─延續品牌的法式緞光質地，展現自然卻不平凡的唇妝質感；而且仔細看會發現膏體上還刻印著星星圖紋，宛如冬夜星光灑落唇間，美得像藝術收藏。
YSL奢華緞面唇膏：官網獨家色選 微光裸唇最撩人
YSL經典「奢華緞面唇膏」小金管一直是彩妝控人手一支的經典代表！今年雙11檔期品牌以秋冬伸展台上的瑪瑙棕為靈感，推出官網獨家新色#N16「裸色戀情」，這款新色延續品牌一貫的高級緞面光澤，運用微光科技包覆色彩微粒，讓裸米調中透出若隱若現的玫瑰暖光，擦上雙唇就像披上絲緞睡衣般柔軟滑順，輕抹一層即可展現自然氣色，厚塗則散發出低調卻撩人的性感氛圍。
