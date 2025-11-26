今年冬天恐有霸王級寒流？ 鄭明典揭「北極上空罕見巧合」

生活中心／倪譽瑋報導

2016年時的「霸王級寒流」曾造成多人冷死。前中央氣象局長鄭明典今（26）日發文指出，2015年底「極區平流層暖變」較早發生，今（2025）年也有出現類似狀況，北極圈上方高空有「暖」和「冷」空氣對峙。而過去鄭明典曾解釋，平流層暖變會讓極區的冷空氣外流到中低緯度地區。

鄭明典說明，極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是「極渦」。一般來說，在冬季前期，通常是「單一」逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。

鄭明典表示，目前處於極渦發展的階段，但大約在北極圈上方23公里高空，兩團相對「暖」和「冷」的空氣對峙中，大氣現象「很像太極圖。」本應該是極渦發展的地方出現暖空氣，基本上就是「極區平流層暖變」發生的現象；而這麼早就暖變的情況相對少見，鄭明典回憶「印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」

過去鄭明典曾解釋「平流層暖變」的現象，極區上空氣溫快速變暖，這種情況會往下方影響、激發「負北極振盪」讓極區的冷空氣外流到中低緯度地區；對台灣來說，可能導致較強寒流來襲。不過本次是否會如2016年有「霸王級寒流」仍待觀察。

