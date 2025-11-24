今年冬天更冷？反聖嬰機率升 林得恩曝台灣60%機率中獎

即將進入到12月，也代表接下來氣溫將會越來越低，氣象專家林得恩近日就分享，接下來發現反聖嬰現象的機率有增加的趨勢，今年台灣出現冷冬的機率，約在6成左右。

（示意圖／中天新聞）

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」分享，美國國家氣象局（National Weather Service,NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

林得恩提到，特別是今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

反聖嬰現象對台灣的影響？林得恩分享，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象發生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。而，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

