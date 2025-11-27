今年冬天會很冷？鄭明典驚見「平流層暖變超早來」…曝台灣「超強寒流」機率

全台近日已迎來冬天偏涼爽的天氣。圖／資料照

中央氣象署指出，今、明（27日、28日）2天受東北季風影響，台灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，今日水氣稍增多，基隆北海岸、東北部、東南部、屏東地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、南部、東部地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。前中央氣象局長鄭明典更指出，北極上空出現罕見的氣溫變化，更讓他回憶起2016年初曾造成許多台灣民眾凍死的「霸王級寒流」。

鄭明典昨（26）日先是在臉書上PO文指出，北極圈上空約23公里的高空中有兩團相對暖和冷的空氣正在對峙，由於極區上空日照減少、空氣冷卻，冷卻的空氣下沉後，就會由周邊空氣內縮來補充下沉空氣，而空氣內縮自然形成逆時針環流就會形成「極渦」。

鄭明典說明，通常在冬季前期只會是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空，而本應該是極渦發展的地方卻出現暖空氣，也就是產生「極區平流層暖變」的現象，他直言，這麼早就出現暖變現象，確實相對少見：「印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」

北極上空出現冷暖空氣對峙。圖／翻攝自FB／鄭明典

另外，鄭明典今（27）日上午補充說明，在過去約2週左右，北極圈上空氣溫相對快速上升近20度，根據過去記錄，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，因此他也直呼：「所以這次的特別處是，發生得早！」鄭明典表示，暖變時間來得早，通常代表極渦本就偏弱，依過去的紀錄可見，通常會造成韓國、日本迎來偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高：「過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。」

鄭明典表示，2016年的的特殊寒潮應為個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，再加上主要冷空氣外流方向在亞洲，因此才會讓台灣面臨超強寒流，鄭明典也強調：「2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。」



