今年冬天的本命香3選：Jo Malone 琥珀與岩薔薇、阿蒂仙之香月下桂語、LOEWE 酒韻香草

冬天選香，重點從來不只是「夠不夠濃」，而是氣味能不能在冷空氣裡站得住腳，又不會一靠近就讓人有距離感。今年討論度最高的冬香關鍵字，圍繞在琥珀、樹脂、皮革與香草之間，但真正讓人回頭聞第二次的，是那種層次分明、越貼近越耐聞的香氣表現。

Jo Malone London「琥珀與岩薔薇」芳醇香水，一噴上身就能感覺到它為夜晚而生的設定！開場帶著微苦的柑橘亮度，像日落尚未完全退場的瞬間，隨後岩薔薇樹脂慢慢展開，琥珀的暖度與香草的柔潤交織在一起，木質調性讓整體線條更沉穩。香氣貼膚後存在感清楚，卻不張揚，是那種不靠甜度取勝、卻很容易被記住的冬日氣味。

Jo Malone London琥珀與岩薔薇芳醇香水50ml／5,750元、100ml／7,950元（圖／吳雅鈴攝）

阿蒂仙之香《月下桂語淡香精》，走的是靜靜鋪陳的夜色路線~桂花在這裡沒有甜膩感，而是細緻、帶點冷調的花香，像月光下悄悄盛開的氣息；藏紅花則為香氣添上一層溫暖亮點，後段的皮革氣息讓整體更有深度與留香表現。它不急著表現自己，而是隨時間慢慢貼近，尾韻柔和卻持久，很適合冬天偏好氣質路線、但不想落入花香制式印象的人。

阿蒂仙之香月下桂語淡香精100ml／7,600元（圖／品牌提供）

在LOEWE新登場的匠心傳世香水系列中，最能代表冬季氛圍的就是「酒韻香草」淡香精！這支香草完全跳脫甜點式想像，香氣輪廓偏向溫潤成熟，橡木與酒香拉出厚實底色，香草呈現出帶奶油感的柔軟質地，粉紅胡椒的辛香讓整體多了一點俐落感。聞起來安靜卻有重量，像冬夜裡慢慢啜飲的一杯酒，溫度在空氣中緩緩散開。

LOEWE酒韻香草淡香精100ml／15,200元（圖／品牌提供）





