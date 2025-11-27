今年冬天霸王級寒流重現？鄭明典曝罕見巧合

今日受東北季風持續影響，水氣稍微增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有降雨機率。氣象署預報指出，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約20至22度，中南部及台東高溫約23至25度。

前氣象局長鄭明典昨日在臉書發文，公布一張「平流層溫度預報圖」，揭露北極圈上方約23公里高空正出現不尋常的大氣現象。根據觀測資料顯示，目前有兩團相對暖和冷的空氣在北極上空對峙，形狀酷似太極圖。

鄭明典解釋，現階段應為極渦發展時期。正常情況下，極區上空因日照減少導致空氣冷卻，冷卻空氣下沉後，周邊空氣內縮補充，自然形成逆時針環流，即為極渦。冬季前期通常是單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。

然而目前極渦發展區域卻出現暖空氣，此現象即為「極區平流層暖變」。鄭明典強調，這種暖變現象發生時間如此提早實屬罕見。過去兩週內，該區域氣溫快速上升近20度，這類現象通常發生在2月下旬，本次提早出現相當特殊。

鄭明典特別提及2016年初的超強寒流事件。當時台灣出現百年罕見低溫，追溯原因正是2015年底發生類似的偏早平流層暖變現象。該次暖變向下影響，引發超強振幅的負北極振盪，主要冷空氣外流方向恰好對準亞洲地區。

針對今年冬季展望，鄭明典分析，極渦偏弱通常對應韓國、日本偏冷的冬季，與台灣冬季氣溫相關性並不高，台灣過去僅偶爾被掃到邊緣。雖然2016年低溫在百年紀錄中並非最極端，但在全球暖化背景下，再度發生機率很低。

氣象署預報未來一週天氣，週五東北季風持續影響，北部及宜花地區天氣偏涼，水氣減少，各地多為多雲到晴。週末東北季風減弱，白天氣溫回升，西半部日夜溫差較大。下週三另一波東北季風南下，迎風面轉雨，北台灣氣溫將明顯下降。

