今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬

你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。

在我們看不見的角落裡，獨居長者的舊衣服縫了又補，單親媽媽看著孩子受寒卻無能為力。他們需要的其實不多，僅是一份來自遠方的善意，告訴他們：「在這個寒冬裡，你沒有被遺忘。」

今年冬天，Yahoo奇摩購物中心攜手唐氏症基金會、雙福基金會、芥菜種會，邀請你認購愛心物資，一件保暖衣物、一床溫暖棉被，都能替弱勢孩子與長者擋下刺骨寒意，幫助他們在這個冬天不再害怕夜晚的到來，讓今年冬天因為有愛，不再寒冷。

無法言語的他，用行動譜出生命樂章

（圖片來源／唐氏症基金會）

阿禾患有侏儒症、腦性麻痺與智能障礙，無法言語的他，只能靠著動作與聲音表達想法。家人的不捨與擔憂沒有少過，然而唐氏症基金會的接納讓媽媽眼眶泛紅、放下心中石頭。為了幫助阿禾，老師們與他的交流從基本溝通開始，耐心解讀不同時機點頭、搖頭與眼神代表的意義，並在他正確表達需求時給予肯定及鼓勵。

現在的阿禾，已經學會如廁、洗手、吃藥、量血壓等每日生活流程。這讓我們知道，只要給予機會與引導，身障孩子也能逐步邁向自立、融入社會。在寒冷的冬日，你的行動能成為這些孩子成長路上的溫暖推手，讓愛與希望幫助他們的生命發光。

送一份暖，讓90歲長者不再受寒

（圖片來源／雙福基金會）

阿露嬤今年90歲，因年事已高、身體退化，成為雙福基金會關懷的獨居長者。志工每周2、3次的陪伴聊天，讓阿露嬤慢慢開始信任志工，願意走出家門到附近的廟裡坐坐。她雖然不常開口，卻說：「聽別人說話，也覺得有人陪伴。」

某天，阿露嬤拿了一件破舊上衣請志工縫補，衣服布料粗糙、裂口又長，棉絮早已洗到失去保暖效果。縫好後，阿露嬤卻開心地說：「這樣又可以繼續穿了！」

今年冬天，我們準備將大家認購的保暖衣物送到阿露嬤手中。期盼在冷冽的寒流中，讓她不只感受到溫暖，更是被看見、被關心的幸福。

拚命打零工，卻換不來孩子的一件暖衣

（圖片來源／）

小毅的爸爸在他很小的時候就離開，與媽媽相依為命，生活簡單卻充滿挑戰。為了維持生計，媽媽每天辛苦打零工，但微薄的收入僅能勉強應付基本開銷。儘管如此，堅強的她仍努力撐起重擔，為小毅營造一個溫暖的家。

隨著寒冬來臨，天氣越來越冷，媽媽卻無力負擔給小毅買一件新的保暖衣。看著小毅還穿著去年那件已明顯不合身的外套，媽媽內心滿是愧疚和無奈。她知道，自己再怎麼努力，仍無法憑一己之力給予小毅足夠的溫暖。

我們知道人生總有許多徒勞無功的時候，但我們希望邀請有能力的人，爲小毅這樣的家庭送去一份及時的物資，讓他們不再爲冬天感到寒冷。

「溫暖過冬認購」活動日期為即日起到12/22，此活動屬公益賣場，提醒您，訂購者下單後並不會收到商品，認購的商品將會於2026年1月中前，統一配送至基金會。希望您一起響應，認購愛心棉被與衣物，讓弱勢家庭不再受凍。

👉愛心單人羊毛被【受贈對象：唐氏症基金會 】(您不會收到商品) (公益)公益價599元

（圖片來源：Yahoo奇摩購物中心）

👉愛心羽絨棉外套【受贈對象：唐氏症基金會】(您不會收到商品) (公益) 公益價679元

（圖片來源：Yahoo奇摩購物中心）

👉愛心保暖衣5件組【受贈對象：唐氏症基金會 】(您不會收到商品) (公益) 公益價599元

