今年冬季電力暖氣費 飆逾12% 省錢有5招

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，根據全美能源補助主管協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)統計，今年冬季一般家庭的住宅供暖支出平均將達995元，較去年增加9.2%。使用電力取暖的家庭漲幅預計更為顯著，平均從1090元上升至1233元，增幅達12.2%。

能源費用上漲，更多民眾面臨沉重負擔，非營利組織Powerlines近日估計今年全美可能有超過1億人將收到更高的電費帳單。若想省電省錢，便要做好以下步驟保護荷包。

CBS News建議以下因應之道：

1.申請家庭能源審核(home-energy audit)：根據energystar.gov，能源審核由具認證的居家能源稽核師執行，可向地方政府機構或你的水電公司查詢相關評估。檢查人員可協助找出冷空氣可能滲入住宅的位置，並建議如何提升能源效率。

2.處理明顯的漏風處：伊利諾州First Choice Inspectors首席檢查員卡斯卓諾瓦(Justin Castronova)告訴CBS，最好的開始是檢查門窗。他建議使用填縫膠封住縫隙、好好維護門窗的防風條，並在關閉電源後於電源插座周圍使用發泡劑填滿縫隙。

3.投資節能家電：卡斯卓諾瓦表示，視家電大小與數量而定，每月可節省10至50元。

4.做好住宅隔熱：這能確保外殼足以抵禦寒冷天氣。由環保署(EPA)管理的能源之星(Energy Star)提供實用的DIY入門指南，像是如何找出並封堵閣樓與地下室中的漏風處、判斷隔熱是否足夠並如何加強等；常見漏風處為膝牆(kneewalls)後方、閣樓出入口、電線孔、管線通氣孔、門窗等。

5.了解州、聯邦、非營利援助計畫：如聯邦「低收家庭能源補助計畫」(Low Income Home Energy Assistance Program)可協助住宅防寒改造，或處理與能源相關的房屋維修。可撥打211了解自己符合哪些資格，該專線會協助轉接到當地的社會與公共服務資源。

