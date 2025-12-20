今年冬至不一樣！80年一遇轉運吉日 命理師曝「9大開運法」

生活中心／楊惟甯報導

楊登嵙分享冬至9大開運法。（圖／楊登嵙提供）

2025年冬至將於12月21日深夜23時04分到來，這一天不僅是節氣轉換的重要分水嶺，也被視為「陰極轉陽、運勢翻轉」的關鍵時刻。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，今年冬至恰逢極為罕見的「天赦日」，是80年一遇的轉運吉日，只要把握當天能量調整身心與生活節奏，有助為新的一年鋪下更順的起點。

從節氣角度來看，冬至是北半球一年中白天最短、黑夜最長的一天，隨著冬至過後太陽直射位置逐漸北移，白晝將一天天拉長、黑夜縮短，象徵陽氣開始回升。古人稱此為「一陽來復」，也有「冬至一陽生」的說法，意指陰氣在此時達到極盛後轉衰，陽氣則悄然萌芽。

楊登嵙表示，冬至在農業與生活節律上具有指標意義，古人對其重視程度幾乎等同過年，因此冬至又被稱為「亞歲」，並流傳「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」等民俗諺語，象徵跨過一個新的生命節點。今年冬至結合天赦日，被視為「化解舊運、重啟新局」的好時機，無論是感情、人際、事業或財運，都適合主動調整。他也分享以下冬至九大開運法，提供民眾參考。

一、吃湯圓

紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅白湯圓各一顆，象徵招人緣與財氣。

二、吃豬腳麵線

今年沖犯太歲生肖為屬兔和雞，為人子女的可以在這一天買豬腳麵線給父母吃，寓意延壽、除晦氣，為長輩添福。

三、吃餛飩

飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧，有助學業與思路清晰。

四、吃水餃

水餃外形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

五、進補

為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道。冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮，養精蓄銳、補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到。

六、添新衣新鞋

冬至大如年，象徵更新氣場，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。

七、祭祖祈家運

日屬陽，夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

八、拜月老求姻緣

未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。準備湯圓、糖果、鮮花、五色水果、紅棗、桂圓等供品，誠心誠意祈求月老賜良緣，增進喜氣，招來緣份。

九、姻緣線旺姻緣事業

2025年喜星、桃花星與官星齊聚在東南方，可在此方的位置擺設向月下老人求來的紅線和緣錢或五色繩，有助事業與人際提升。

