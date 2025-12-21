「今年冬至我們團圓了！」陳佩琪再怨：司法就是如此輕賤柯文哲

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（21）天下午貼照發文表示，老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了…她也不忘再度抱怨司法，她說，司法就是如此輕賤柯文哲；我們不是要什麼特權享受，我們只是要一個公平的司法對待…沒證據還可以起訴28.5年。

陳佩琪今（21）天下午貼照發文表示，老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了，但她也再度抱怨司法輕賤柯文哲。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪寫道，今天是天赦日，也是民俗的冬至，這一年來多次陷在悲慘人生的絕望中，不時腦海裡想著今生是否還有機會見他一面、是否還有機會和他再一起坐下來吃頓飯…幸好老天有眼、上天垂憐，今年冬至，我們團圓了…

陳佩琪提到，柯文哲說去年剛被抓進去關時，就開始吃素，後來因室友常常更換，他和室友兩人的共同食器沒辦法做到葷素分開，且分發葷、素餐的時間不一，但收廚餘時間卻是一致的，導致常沒吃幾口就要收餐盤了，導致他只好放棄吃素，但和室友講好，在他們共有容器內的葷食請室友先夾去吃，剩下的素才留給他。

陳佩琪透露，柯文哲這週安排吃素來還願，今早匆忙去市場買了些青菜和一些素肉、三色蛋等配料，為的就是幫他準備一頓豐盛的午餐，希望他吃完後，能有飽滿的精神和體力，因為下午還要出門跟律師討論案情很久…

陳佩琪也說，柯文哲是當過25年的重症醫師，還當過八年的首都市長、和五年的創黨主席，被羈押的這一年，小草天天在北所外守候，風吹雨淋從不間斷，總覺得他過往人生還算是個somebody，但不知為何遇到司法就是如此輕賤他，不論是生命還是人權…

陳佩琪還說，柯文哲的生命和人權也是如同螻蟻般的被輕賤對待著，感覺這些人可以隨隨便便一腳就踩死他…「我一再強調，我們不是要什麼特權享受，我們只是要一個公平的司法對待…」

陳佩琪指控，這一年來遭逢騙票搜索， 無理由卻被羈押一年，沒證據還可以起訴28.5年，更惡劣的是，可以起訴這麼久了，還不放人？今年三月中，先生第一次被提出庭，法官問公訴檢察官：「京華城違反哪一條法律？」檢察官愣了五分鐘說不出來，直到法官為他們解圍、要他們一星期後再把違反的法條交上來， 這時林姓公訴檢察官才勉強吐出一句：「是違反都更條例！」懂京華城案子的人聽了這句話，大概心中會浮起數百個問號…

這一年來經歷了數不清的延押庭、延押訊問，每次看到我們的律師分工合作，把該放人的理由在法庭上清楚詳述，心想：「 啊！ 這次一定沒問題了， 我的先生這次應該會被放出來了…」 心想證人越問越多、案情是越問越清楚了啊…結果呢，幾個字『串證、逃亡』就再延押兩個月，理由永遠複製貼上，抗告是再次複製貼上被駁回，生命和人權被輕賤到比螻蟻還不如…

陳佩琪提到， 有一次延押訊問完後的某天開庭時，到最後庭訊要結束了，「法官說你們這些被告啊，我這裡有些文件要你們簽，你們就在這裡簽一簽，省的我還要請庭務送去北所給你們簽…」直覺是不好的消息，立刻衝出法庭，在門口抓住律師就猛問，只見律師鐵青著一張臉：「陳醫師，我再去了解一下，我們還可以再抗高，別擔心，我去了解…」

陳佩琪說，感謝上帝，感謝老天爺，感謝任何曾幫助過我們的人，「今天冬至，我終於能和先生坐下來一起吃頓飯了，感恩有大家！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

