今年冬至撞上天赦日 命理師曝：恐收走一波人

今年的冬至落在12月21日。（示意圖／翻攝自photoAC）





今（2025）年的冬至落在12月21日，隨著節日即將到來，命理師柯柏成指出，今年冬至正好與「天赦日」重疊，被視為相當罕見的能量轉換節點，有助於化解困境、扭轉運勢。不過，柯柏成也警告「老天恐在冬至這天，收走一波人」，若無法順勢調整，恐怕會由轉機演變成危機。

柯柏成表示，冬至在曆法中，象徵「一陽來復」，理論上是轉機的開始；但對元氣已虧之人而言，這一點新生的陽氣，反而成為無法承載的負擔。柯柏成更以《紅樓夢》的秦可卿患病，將劇情的冬日對應賈府由盛轉衰，並指出在過去時，冬至經常有「補冬」、「進補」的習俗，不過，若是急於溫補、勞神勞形，反而易使虛弱之人出現反噬，進而導致身體更加虛弱。

柯柏成先前分析指出，天赦日僅會出現在冬季的「甲子日」，一年大約只有5至7天，屬於相當罕見的時點，而這次更是今年最後一個天赦日，且恰巧落在冬至。柯柏成表示，這是曆法罕見的雙重巧合，錯過恐怕得再等80年才有機會。

冬至與天赦日重疊，被視為能量最強的轉運關口，若能順勢調整、修正方向，對運勢轉變有明顯助益。不過，柯柏成提醒，從過往經驗來看，冬至同樣是生死關卡，體力或健康狀況較弱的人特別容易承受壓力，建議若身體狀況允許，「建議能出院就盡量出院」，因為很多人過不了這關。

柯柏成於昨（18）日再度發文，並引用日本古典名著《源氏物語》談論冬至所象徵的「物忌」觀念作為舉例。他指出，依平安時代宮廷習俗，冬至前後須進行「鎮魂祭」、「豐明節會」等儀式，並嚴格遵守齋戒靜居的規範，避免喧鬧與一切不潔行為，被視為一年中極需謹慎的時節。柯柏成表示，冬至本身就是命運轉折的關口，能否順利跨過，往往決定後續走向，「冬至是個轉機，轉得過去就是良機，轉不過去就是危機，這一點在歷史上的驗證還真不少」。

