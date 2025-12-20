今年冬至罕逢天赦日！虔誠懺悔助開運 6秘技送窮迎富

記者高珞曦／綜合報導

乙巳蛇年冬至遇上「天赦日」，這巧合在21世紀僅出現於2002年、2025年，下1次要在等到2105年。命理專家高宏寓指出，這天不僅適合向玉皇大帝誠心悔過、祈求赦罪，也可用6撇步送窮迎富添好運！

2025乙巳蛇年冬至逢天赦日，命理專家高宏寓建議把握這天向玉皇上帝懺悔罪過，幫助未來增添好運。（示意圖／中天新聞）

命理專家高宏寓表示，天赦日是玉皇上帝開天門、赦罪解冤的大日子，民眾可把握這天誠心向玉皇上帝懺悔罪過，需向神明稟報自己的姓名、農曆出生年月日與居住地址等，讓來年順順利利。

冬至日也是元始天尊聖壽，可在當天的卯時（清晨6時整至清晨6時50分）、辰時（早上7時10分至早上8時整）、巳時（早上9時10分至早上10時整）、午時（上午11時10分至下午12時30分）、未時（下午1時10分至下午2時30分）祭拜神明、歷代祖先和地基主，以求運勢順遂。

高宏寓也分享2025冬至／天赦日開運6撇步：

1、打掃環境除舊養好磁場：長期堆積的物品不妨趁這天清理掉，全新的物品可送給有需要的人，或是捐助慈善，若是已使用過或有破損，建議下定決心斷捨離。

2、整理錢包送窮迎富：賺錢不易，更要善待「貴人財」，將鈔票整齊放在錢包裡，其他的物品也要「歸回原處」，像是好好整理發票、彩券趕快對獎、確認平安符有無過期，若先前有求紅線者，可拿到廟裡繞7圈重新收起。

冬至吃湯圓和發糕，寓意「前圓後發」、添財添福。（示意圖／取自pixabay）

3、吃湯圓、發糕、豬腳麵線：吃豬腳麵線象徵「踢開霉運」，也是為長輩添壽，冬至也請慢慢享用湯圓和發糕，代表「前圓後發」，添財添福祈求諸事平安。

4、點「燈」：為自己點1盞照亮內心的明燈，幫助在未來福慧增長、清除霉運，迎接好運勢。

5、到廟裡走走，求1個清淨符：準備敕令清淨符、1個碗裝入冷熱水、些許鹽、7片芙蓉葉／艾草葉（或艾草包），淨宅前對著空氣說「現在要開始淨化」，並在淨化時打開每個空間的窗戶、櫃子、抽屜門等，每完成1個空間的淨化就關上，一直延續到大門外，在門外停留3分鐘再回去。若有多的符水，也可以倒在大門門檻，象徵「結界」。

6、泡湯泡澡：準備芙蓉、艾草或榕樹葉各7片、紅色玫瑰7朵，倒進浴缸熱水泡到全身發汗為止。若習慣淋浴，也可將材料放進臉盆再擦拭全身，並用於熱敷毛巾擦臉，用熱氣幫助皮膚血液循環同時，也能增加全身貴氣。

