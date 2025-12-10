今年冬至「強碰天赦日」 命理師曝求財秘訣

命理師柯柏成在臉書說明，12月21日晚間23時2分48秒將迎來冬至節氣，這天同時也是天赦日，形成百年罕見的天文巧合。他指出，這種雙重吉日的組合在本世紀僅發生2次，上一次出現在2002年，下一次要等到2105年，相隔長達80年，比哈雷彗星的週期還要難遇。

柯柏成 建議冬至吃湯圓要吃雙數顆

根據《協紀辨方書》記載，冬季遇上甲子日才有天赦日，一年當中僅有5至7天。柯柏成說明，冬至與天赦日同時出現極為稀有，上個世紀整整一百年只有1922年出現過一次，絕大部分人一生當中頂多只能遇到一、兩次這樣的強運時機。

柯柏成在臉書發文解釋，古代確實有段時間以冬至為過年，《史記·曆書》記載「殷正以十二月」，商朝改為丑月（十二月），直到漢武帝頒太初曆以寅月為歲首，才逐漸演變成現在過年的時間。他表示，冬至大如年的習俗由此而來，兩個曆法上的巧合讓這天成為命運轉折的重要節點。

在命理實務觀察中，柯柏成提到，冬至確實是老天會收一波人走的時期。他解釋，冬至是北半球日照最少、黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，許多人過不了這關，另一關則是過年除夕前。醫院住院的病人都不喜歡在醫院過年，能出院就盡量出院，避免把病氣連帶拖到下一年。

針對這次難得的天赦日，柯柏成建議民眾可到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或參加其他宮廟的法會。他特別提到，冬至當日的子時最適合靜坐，與天地之間的靈氣相結合，若沒有靜坐習慣，誦經念佛也很好，甚至在晚上23時以前就寢都可以，不僅是在「求好運」，更是在與宇宙的節奏同頻，為自己準備一個全新的開始。

柯柏成在臉書分享求財秘法，這次的錢水可以特別一點，將168枚硬幣加清水放在鍋中煮時，多加幾片新鮮的橘子皮，煮沸後用鍋子拿著到房子各角落繞一繞，水蒸氣混著橘子的香味可讓宅運整個換氣。煮過的錢幣冷卻擦乾後，可以給家人各一枚當錢母帶在身上，剩下的銅板用聚寶盆裝著放在家中財位，待下次天赦日前或除夕當天把銅板捐出去，廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱都可以，讓自己更有福氣。

柯柏成強調，天赦日的特別之處就是在廟裡或教堂許願都特別容易實現，一陽來復的冬至更會把這種能量推高到頂點。他提醒，當天唯一的禁忌就是避免殺生及惡口傷人，因為上天有好生之德，違反天理所受的果報就要再加倍回到自己身上，因此更建議這一天全日素食以符合吉祥日子。

柯柏成表示，冬至湯圓是應景的食品，就像端午粽子一樣專屬節氣的開運食品，紅白小湯圓或包餡湯圓，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

