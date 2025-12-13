今年冷氣團12月中才到！氣象署揭資料認「的確比歷年平均晚」

時序進入12月中，今年首波冷氣團終於要來了。(示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 時序進入12月中，今年首波冷氣團終於要來了，對此，氣象署指出，在全球暖化的影響下，「冷事件」有延後抵達的趨勢，雖然歷史上也曾出現冷氣團延至1月才抵達，但今年的確比歷年平均明顯偏晚，冬季季風的平均強度也隨之減弱。

根據氣象署統計，1951年至2023年首波冷氣團平均落在「11月9日至12月12日」，最早為1957年的10月8日，最晚則是在1995年的1月4日，而去年則是在11月29日報到，前年則是落在11月中旬，今年10月全台平均氣溫高達27.4度，較氣候平均值25.2度高出2.2度，創1951年以來同期新高，且全台17個測站均達同期最高，其中，台北站10月高溫達35度以上的日數就有9天，達同期最多。

對此，氣象署坦承，近年冷氣團確實有逐漸晚到的趨勢，若以1980年為分界，1950到1980年平均為11月17日，而1980年至今平均為12月2日，相差2週以上，1951年至2024年首波大陸冷氣團報到平均時間為11月26日，11月9日至12月12日都屬於正常範圍區間；而今年截至12月中才迎來首波冷氣團，比歷年平均晚，但也未相差太多。

近10年秋季明顯偏暖，冷事件(如寒流、冷氣團等)抵達時間也比過去更晚，冬季季風平均強度下降，10月影響台灣的機會也因此減少，從歷史資料來看，1981年前仍曾有冷氣團在10月報到，但自1982年起就全部落在11月之後。若比較1980年前後各30年的資料，冷氣團到來時間確實有延後的趨勢，但這並非逐年規律地延後，而是長期平均值的結果。

