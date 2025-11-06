今年初才燒！苗栗後龍空地違規堆置木材又傳火警 環局將再開罰

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮南勢里山區一處空地今年2月份因非法堆置廢木材結果引發火勢，消防人員辛苦搶救後，苗縣府環保局也依空氣污染防制法、廢棄物清理法開罰22.5萬，並移送檢方。但4日凌晨再度發生火警，經過消防人員17小時辛苦滅火，終於撲滅火勢，苗栗縣府環保局指出，依規定讓行為人陳述意見後，將會再度開罰，由於屬於累犯，環保局加重處罰。

苗縣府環保局指出，該處今年2月份發生火警後，環保局人員發現木材為清運業者所堆置，但未申請廢棄物貯存場及處理許可，屬於違規堆置、處理廢木材，燃燒廢木材依違反空污法開罰，違反廢清法部分也移送檢方。由於該行為人1年內再犯，將依規定由行為人陳述意見後，再度依法開罰，且會加重處罰。

廣告 廣告

苗栗縣政府消防局第二救災救護大隊後龍分隊獲報發生火警後，同步通報第二大隊、竹南、西湖、特搜、通霄等分隊支援水庫車及人力前往。苗縣府消防局指出，現場堆放枯樹枝木屑燃燒約3到4層樓高，火警經歷17小時搶救熄滅，現場燃燒面積約為1500平方公尺。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

