今年前三周逾4萬人下車、績效反倒漲了一成 00929做了哪些調整？
[Newtalk新聞] 台股月配高股息ETF「始祖」00929（復華台灣科技優息）日前因配息不如預期，自 2024 年起紛紛出現投資人「下車潮」。據集保所集保戶股權分散統計，今年來至上周五（23日），減少了逾 4.4 萬名受益人。
不過，時間同樣截至上周五，00929 的績效倒漲了 9.52%，若將本月的配息 0.1 元加回去，含息績效達 10.07%，今年元月以來漲幅位居前段班。短短時間內，這檔ETF近期有哪些轉變？
「真正出現轉折的時間點，是在去年 12 月」，分析師陳相州（股添樂）發表影片指出，00929 出現幾項非常大的更動：
一、成分股從 40 檔增為 50 檔，還納進台積電：此有效平滑了 00929 成分股佔整檔ETF權重的比例，有助於穩定長期績效表現，較不過度向某幾檔比重較大成分股傾斜，造成因單一個股波動劇烈，對指數產生過大影響，也增加「挑中飆股」機率。而納入台積電，則是因該公司符合 00929 指數篩選規則。（台積電的股息殖利率確實較低，但 00929 對股息殖利率較相關的規定僅有「刪除近三年股息殖利率較低的 10%」）
二、擴大指數選股範圍，納入 3 新興科技產業：新增生技醫療、數位雲端、綠能環保 3 項產業。其具備高創新、高成長、資本密集等特性。在去年 12 月指數規則調整後，並納進了可寧衛（8422）、長科*（6548）、家登（3680）、環球晶（6488），助長 00929 績效表現。「12 月份剛改完，1 月份就受到 AI 資金開始外溢，就變成它漲最多。」
三、調整指數審核頻率，6 月、12 月一年兩次：因應科技產業變化迅速，透過增加指數定審頻率，能更靈活地汰弱留強，除了原先的 6 月，再加上 12 月。可避免ETF「今年才一納入，等到明年要賣股時，卻已經跌到剩膝蓋」的情況，也可更精準鎖定能出優息的個股。
至於未來 00929 是否可能還會發生「配息大幅縮水」的情況，陳相州指出，00929 過去能配出 8%、10%、12% 殖利率，是因其受惠剛掛牌時的績效好表現，但中間一段時間，因成分股處於「橫盤震盪」，並未對ETF的資本利得來多大效益；「即便配息縮水，但現在只要能超過 5% 門檻，尤其台股已經 3 萬點了，都該算是高股息」。
陳相州認為，未來高股息的殖利率應落在 4.5%～5% 之間，回頭看 00929 最近一個月表現，基本可不用擔心配息會縮水。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
