今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴
〔記者吳亮儀／台北報導〕國人寧願出國玩、也不願國內旅遊！觀光署今天(30日)證實，今年1月到9月，出境人數比入境人數多了805萬人，「觀光逆差」比去年更嚴重。觀光署長陳玉秀也坦言，國旅有三大問題，其中一項是「住宿費太貴」，明年也要提解決辦法。
立法院交通委員會今天舉行專案報告，要求觀光署對國際旅客來台、旅宿業缺工情形做說明。立委洪孟楷批評，我國的「觀光逆差」越來越大，問題在於為何國人不願意留在台灣國內旅遊，逢假日就往國外跑？出境人數遠遠多於入境人數，究竟怎麼回事？
立委林國成也批評，國內旅宿動輒哄抬房價，把遊客當「盤子」，並隨機挑選台北市西門町10家飯店房價來比較，平日晚上從9百多元到4千多元，但有演唱會期間房價飆到近2萬元，最高價差達10倍，「這種做法當然國人都往國外跑啊」。他也嘲笑，賴清德總統宣稱要觀光立國、2030年要達到兆元產業，根本是笑話。
陳玉秀坦言，國旅最大問題，第一是「台灣交通方便」，國人有國旅，但問題是不過夜；第二是確實住宿費很貴；第三是國人不太平日去旅遊，週末相對擁擠、平日很少，「觀光署預計明年推出相關措施，改善假日平日住宿差別很大的問題」。
根據觀光署統計，今年1月到7月，來台旅客有478萬3466人次，與去年同期比較增加9.9%；國人出國部分，今年1月到7月，累計有1087萬4720人次，較去年同期相較，增加10.5%。
